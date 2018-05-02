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O habere Ferdi Eğilmez'den yalanlama

Dün internette yayılan Cem Yılmaz'ın ve Şahan Gökbakar'ın 'Tosun Paşa' filmini yeniden çekme isteklerinin Arzu Film tarafından reddedildiği haberlerine Arzu Film'in resmi Instagram hesabından yalanlama geldi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 15:26
O habere Ferdi Eğilmez'den yalanlama

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden başrollerinde Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit gibi Türk Sinema tarihinin unutulmaz isimlerinin yer aldığı Tosun Paşa filmini Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar'ın yeniden çekmek için Arzu Film'e başvurdukları fakat bu tekliflerin Arzu Film tarafından reddedildiğine dair Arzu Film'in kurucusu Ertem Eğilmez'in oğlu Ferdi Eğilmez'den, yapım şirketinin resmi Instagram hesabından açıklama yapıldı.

''BÖYLE BİR TEKLİFLE GELMEDİLER''

Açıklamada söz konusu haberin yalan haber olduğu ve adı geçen kişilerin böyle bir teklifle kendilerine gelmediği belirtildi. Ayrıca Ferdi Eğilmez açıklamada layıki ile yapıldığı taktirde devam filminin yapılabileceğine dair olumsuz bir tavrının olmadığını belirtti.

İşte o açıklama:

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 15:26
  1. Tosun Paşa
  2. Kemal Sunal
  3. arzu film
  4. ertem eğilmez
  5. ferdi eğilmez

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