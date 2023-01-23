O gün aval aval bakarsın ama! Çok fazla sallıyorsun Tuncay Mollaveisoğlu
Cumhuriyet gazetesi yazarı Tuncay Mollaveisoğlu, "Aç tavuk kendini darı ambarında sanırmış" sözünü hatırlatan bir yazıya imza attı.
Cumhuriyet gazetesi yazarı Tuncay Mollaveisoğlu, "Aç tavuk kendini darı ambarında sanırmış" sözünü hatırlatan bir yazıya imza attı.
Mollaveisoğlu, "Saray zorda... Hiçbir anket Cumhur İttifakı’na beklediği sonucu vermiyor" iddiasında bulunarak kargaları bile güldürdü.
Mollaveisoğlu, yazısında özetle şu ifadeleri kullandı:
"Erdoğan yeni bir mağduriyet yaratma beklentisi ile anayasaya rağmen aday olmak istiyor. Erdoğan’ın üçüncü kez aday olmasının yasal tek koşulu muhalefet partilerinin de desteği ile Meclis’te erken seçim kararı aldırmaktır.
Muhalefet destek vermiyor. Erdoğan anayasaya göre yeniden aday olamaz. Son sözü, İstanbul’da kazanılmış seçimi iptal edip yenileyen Yüksek Seçim Kurulu (YSK) söyleyecek.
Erdoğan, YSK onaylar ise anayasayı çiğneyerek aday olabilir.
Muhalefetin anayasayı savunması Erdoğan’a mağduriyet yaratmaz."