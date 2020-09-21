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Gündem O görüntüler paylaşıldı! 10 dakika 35 saniye
Gündem

O görüntüler paylaşıldı! 10 dakika 35 saniye

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından ani hava harekatı gerektiğinde savaş uçağı pilotlarının yaptığı hazırlıkları barındıran bir video paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 20:00:00 -

Yunanistan ile Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim sürerken Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş bir paylaşım geldi. MSB paylaştığı video ile adeta Yunanistan'a mesaj verdi.

10 dakika 35 saniye

Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı görüntülerde ani bir hava harekatı gerektiğinde F-16 pilotlarının yaptığı hazırlıkları ve hedefe ulaşmalarını kapsayan bir video paylaştı. MSB tarafından paylaşılan videoda pilotların gerektiğinde 10 dakika 35 saniyede havalandığı ve tehdidi bertaraf edebildiği vurgulandı. MSB "Profesyonellik ve hız onların işi. Onlar, gökyüzündeki Çelik Kartallarımız…" başlığıyla paylaştığı videoda "Hava Kuvvetlerimizin kahraman ve fedakâr pilotları; havadan bir tehdit oluştuğunda ve ani hava harekâtı gerektiğinde 10 dakika içinde havalanarak tehdidi bertaraf edebilecek bir kabiliyete sahipler." ifadeleri kullanıldı.

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