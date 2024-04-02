  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AK Parti seçimi neden kaybetti? AK Partili Şamil Tayyar’ın paylaştığı iki fotoğraf gündem oldu! Aradaki farkı bulun

Ünlü marka her şeyi denedi ama olmadı! Dün itibariyle iflas etti... 100'e yakın mağaza kapatılacak

Rekorlar kırmaya devam ediyor! Otomotiv satışları durdurulamıyor!

Babacan’dan duyanları şaşkına çeviren karar! Sen ne yaptın böyle Ali Bey

Seçimden önce “enflasyon çakılacak” demişti… Uluslararası dev bankadan seçim sonrası ilk Türkiye analizi geldi! “Önümüzdeki haftadan itibaren…”

Bakan müjdeyi böyle duyurdu! 210 milyon liralık hibe ödenecek

Seçimi nokta atışı bilen Hakan Bayrakçı’dan Türkiye’yi sarsan iddia! Kurnaz planın detaylarını anlattı

81 il imsakiye! Bugün iftar kaçta? Yarın sahur kaçta?

Cüneyt Özdemir’in iddiası olay oldu! Ali Koç’un seçim sonuçlarıyla bağlantısı ne?

Ruslardan beklenmedik Türkiye kararı! Rus basını kötü haberi verdi
Yaşam O görüntüler ortaya yeni çıktı! Yaşlı çift 4 gün ölümle burun buruna yaşadı
Yaşam

O görüntüler ortaya yeni çıktı! Yaşlı çift 4 gün ölümle burun buruna yaşadı

Yeniakit Publisher
2024-04-02 16:52:00 -

Hatay’da 4 gün boyunca enkazın altında kalan Süleyman Özdağ ve Nimet Özdağ'ın kurtarılma anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkım Hatay’da olmuştu. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde kentte, yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybederken binlerce insan da enkazın altında günlerce hayat mücadelesi vermişti. Enkazın altında yaşam mücadelesini kazanan 68 yaşındaki Süleyman Özdağ ve 75 yaşındaki Nimet Özdağ çifti, depreme Antakya ilçesi Kışla Saray Mahallesi’nde yakalandı. Rana Apartmanı'nın bodrum katında oturan Özdağ çifti, apartmanın yıkılmasıyla enkazın altında kaldılar. Özdağ çifti, 30 kişinin yaşadığı ve 7 kişinin öldüğü apartmanın enkazı altında 4 gün boyunca hayatta kalma mücadelesi verdiler. Enkazın altında 4 gün kalan ve madenciler tarafından kurtarılan yaşlı çiftin kurtarılma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Enkaz altında yaşadıklarını anlatan 68 yaşındaki Süleyman Özdağ, "Ben salonda uyuyordum, deprem olduğunda koltuktan fırladım. Enkazın ilk gününde; kadın, erkek ve çocuklardan çığlıklar geliyordu. Enkazın altında 4. günde çığlıklar kesildi. Hiç kimseden ses gelmiyordu. Deprem saat 04.15’te oldu. Biz Perşembe sabaha karşı 04.15’te enkazdan çıktık. Allah bize yeni bir yaşam verdi. Ayaklarımız su içindeydi ve incecik giyinmiştik" dedi.

"Salondaki sedirin yanında 4 gün boyunca kaldık, ne yemek ne de su aklımıza geldi"

Deprem olduğunda yatak odasında olduğunu ifade eden 75 yaşındaki afetzede Nimet Özdağ, "Deprem olduğu zaman uyandım. İlk sallantıdan sonra koşarak salon kapısına koştum. Salonun kapısına geldim. Işıklar söndüğünde yere yuvarlandım. Salondaki sedirin yanına koştuk. Sedirin köşesinde sığındık. 4 gün orada kaldık. Enkaz altındayken kendimde değildim. Neler olduğunu bilmiyordum. Bir an olanlar oldu. O köşede kaldık. Ne yemek ne de su aklımıza geldi. Allah ve madenciler sayesinde bir delik açarak bizi kurtardılar" ifadelerini kullandı.

Herkesin bir anısı vardı! O yapı tarihe karıştı
Herkesin bir anısı vardı! O yapı tarihe karıştı

Yaşam

Herkesin bir anısı vardı! O yapı tarihe karıştı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kadınların korkulu rüyasıydı! Sonunda yakalandı
Kadınların korkulu rüyasıydı! Sonunda yakalandı

Yaşam

Kadınların korkulu rüyasıydı! Sonunda yakalandı

Asrın felaketinde zarar gören tarihi hamam restore edilecek
Asrın felaketinde zarar gören tarihi hamam restore edilecek

Yaşam

Asrın felaketinde zarar gören tarihi hamam restore edilecek

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23