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O görüntü Millet İttifakı’nda krize neden oldu! 'Yeni bir ittifak mı?'

31 Mart yerel seçimlerinde CHP, İYİ Parti ve HDP tarafından yapılan ittifakta çatlak sürüyor. PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Meclis’in açılışında ayakta karşılayan İYİ Partililere tepki gösterdi.

02 Ekim 2019 Çarşamba 11:48
O görüntü Millet İttifakı’nda krize neden oldu! 'Yeni bir ittifak mı?'

PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Başkan Erdoğan’ı Meclis’in açılışında ayakta karşılayan İYİ Partililere tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı açılışı nedeniyle konuşma yapmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) geldiği sırada CHP’li ve HDP’li vekiller, Erdoğan’ı oturarak karşılarken AK Parti ve MHP’li milletvekilleri Erdoğan’ı ayakta alkışladı. İYİ Partili vekillerin sadece ayağa kalktığı görüldü.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ise sosyal medya üzerinden Erdoğan’ı ayakta karşılayan İYİ Partililere tepki gösterdi.

Gergerlioğlu, “İyi partililer CB Erdogan genel kurula girince ayaga kalktı ama alkışlamadı. Geçen yıl ayağa kalkmamışlardı. Yeni bir ittifak hazırlığı mı? İstediği ittifakı yapsınlar iktidarın düşüşü durdurulamaz” mesajı paylaştı.

İYİ Parti Millet İttifakı'ndan vazgeçmek üzere

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, Millet İttifakı'nın geleceğine dair yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız da söyledi. 'Eğer CHP kurumsal olarak ben HDP ile devam edeceğim' derse biz yokuz. Biz ittifakı CHP ile kurduk. Biz deriz ki bu ittifakın içinde yer almalıyız. Ben seçim sürecinde, devletin bütünlüğüne kast etmiş, Kandil'e selam durmuş kimselerden oy istemediğimi beyan ettim. Terörü enstüraman olarak kullananlardan oy istemiyoruz. Biz HDP'ye oy verenlerden oy istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 11:48
  1. Kocaeli
  2. İYİ Parti
  3. HDP

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  • milletmillet28 dk önce
    İp i fetö kurdurdu . Kurduran adam Egeli bir akademisyendir Zaten Akşener de İp in nerede kurulduğunu söylemiştir Bu fetöcünün memleketinde, şimdi ip vekili olan birinin evinde. Pekiyi şimdi ne olduda Maral Ak partiye yanaşıyor El cevap Çünkü Fetö ipi kurdurduğu Bu akademisyene yeni kurulacak partileri finanse et talimatı verdi ve Maralı kullanıp atmayı düşünüyor. Maral bunların hoşuna gitmedi Reis olacağım deyip diretti ve Gülün çatı adaylığını önledi. Maral bu durumu gördü Kendisi değil de sözcüleri konuşup Zillet ittifakını gömüyor. Aslında çatı adayı maral olmak istiyor du.

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