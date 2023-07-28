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Medya O gelişmeler, Emin Çölaşan’ı çileden çıkardı! Yazık şu adama ya
Medya

O gelişmeler, Emin Çölaşan’ı çileden çıkardı! Yazık şu adama ya

Yeniakit Publisher
2023-07-28 11:45:00 -
O gelişmeler, Emin Çölaşan’ı çileden çıkardı! Yazık şu adama ya

CHP’de yaşanan gelişmelere, CHP amigosu Emin Çölaşan da sonunda isyan etti.

CHP’de yaşanan gelişmelere, CHP amigosu Emin Çölaşan da sonunda isyan etti. “CHP’nin içine düşürülmüş olduğu son durumlar insaf, hoşgörü, akıl ve mantık çizgisini epeyce aşmış durumda. Birbirlerini kıtır kıtır doğrayıp yemekle meşguller” ifadelerini kullanan Çölaşan, Sözcü gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

“Sevgili okurlarım, oylarımı her seçimde CHP’ye vermiş bir gazeteciyim… Başka hiçbir partiye, başında ve yönetiminde kim olursa olsun vermiş değilim ama CHP’li falan değilim. Bunu da yeri ve zamanı geldikçe açıkladım.

Ancak CHP’nin içine düşürülmüş olduğu son durumlar insaf, hoşgörü, akıl ve mantık çizgisini epeyce aşmış durumda. Birbirlerini kıtır kıtır doğrayıp yemekle meşguller. Olacak şey değildir, kendilerine oy veren milyonlarca seçmene yapılacak en büyük saygısızlıktır.”

 
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