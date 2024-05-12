O gelişmeden sonra çok ilginç öneri geldi: Kaçak elektriği hemşehriler ödesin

Geçen hafta Şanlıurfa'da kaçak elektrik trafoları kurarak koca bir kasabaya yetecek kadar elektrik kaçıranlara değinip, "Bu hırsızlığın bedelini ben mi ödeyeceğim" diye soran Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, bu defa da okuyucusundan gelen ilginç bir öneriyi köşesine taşıdı. Aytuğ, yazısında şunları kaydetti:

“Geçen hafta Şanlıurfa'da kaçak elektrik trafoları kurarak koca bir kasabaya yetecek kadar elektrik kaçıranlara değinip, "Bu hırsızlığın bedelini ben mi ödeyeceğim" diye sormuştum. Köşemizin aktif okurlarından Cihan Ramoğlu bu konuda kayda değer bir öneride bulunuyor:

"Kaçak elektrik sorununa en iyi çözüm; her ilin kaçak elektrik oranını o ilin MTV oranına eşitlemek! Denizli %2 MTV öderken, Mardin %74 MTV ödesin! Başlangıç olarak... Bunu mahalle bazında dahi hesaplayabilirsiniz. Her mahallenin kaçak elektrik oranı hesaplanabiliyor. Araç almaya gittiğinizde oturduğunuz semtin kaçak elektrik payına göre MTV'nizi hesaplamak çok zor olmasa gerek.

Vatandaşı cezalandırmak dışında ödüllendirmek de bir yol olabilir. Trafikte kırmızıda geçenlere ceza veriyoruz ama yayalara saygılı, kurallara saygılı sürücülere neden ödül verilmesin?”

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