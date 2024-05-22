O gelişme sonrası "vik vik vik” edip saçma sapan kulplar takmışlardı! Ahmet Hakan'dan, o hazımsız muhaliflere efsane kapak geldi

İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin enkazını, Türkiye’den giden Bayraktar Akıncı İHA bulmuştu. Ancak bazı muhalifler, bu başarıyı bile hazmedememişti. Söz konusu hazımsızlığa bir tepki de Ahmet Hakan'dan geldi. Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Bizdeki bazı muhaliflerin en büyük sorunu şu:

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İHA, SİHA ve savunma sanayisinde elde edilen başarılarla gurur duyamamak. Bırakın gurur duymayı, başarıyı kabullenememek. Bırakın başarıyı kabullenmemeyi, hazmedememek.

İşte görüyorsunuz:

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Reisi’yi taşıyan helikopterin enkazını, Türkiye’den giden Bayraktar Akıncı İHA buldu.

Türk İHA’sı, bir ısı kaynağı saptadı. İran makamlarına iletti. Verilen koordinatlara gidilince enkaza ulaşılmış oldu. İnternet üzerinden milyonlarca kişinin izlediği bir teknoloji gösterisiydi bu.

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Peki bizdeki bazı hazımsız muhalifler ne yaptılar böyle bir olay karşısında.

Hemen başladılar “vik vik vik” edip saçma sapan kulplar takmaya."