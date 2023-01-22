O gelişme, Selçuk Bayraktar’ı çılgına çevirdi! Hiç bu kadar sinirlenmemişti
İsveç'te Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına bir tepki de Selçuk Bayraktar'dan geldi.
Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İsveç'te Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına sert tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bayraktar, ''İsveç makamlarının yapılan alçakça saldırıya izin vermelerini şiddetle kınıyorum. Bu ifade özgürlüğü değil; dinimize ve tüm insani değerlere karşı nefret suçudur.Bunu besleyenler muhakkak kendi karanlıklarında yok olacaklardır. Şüphesiz Allah mutlak güç ve hüküm sahibidir.'' ifadelerine yer verdi.