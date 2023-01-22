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Gündem O gelişme, Selçuk Bayraktar’ı çılgına çevirdi! Hiç bu kadar sinirlenmemişti
Gündem

O gelişme, Selçuk Bayraktar’ı çılgına çevirdi! Hiç bu kadar sinirlenmemişti

İsveç'te Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına bir tepki de Selçuk Bayraktar'dan geldi.

Yeniakit Publisher
2023-01-22 11:24:00 -
O gelişme, Selçuk Bayraktar’ı çılgına çevirdi! Hiç bu kadar sinirlenmemişti

Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İsveç'te Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına sert tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bayraktar, ''İsveç makamlarının yapılan alçakça saldırıya izin vermelerini şiddetle kınıyorum. Bu ifade özgürlüğü değil; dinimize ve tüm insani değerlere karşı nefret suçudur.Bunu besleyenler muhakkak kendi karanlıklarında yok olacaklardır. Şüphesiz Allah mutlak güç ve hüküm sahibidir.'' ifadelerine yer verdi.

 

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