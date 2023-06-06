O gelişme, Ahmet Hakan’ı çok şaşırttı! Zaten çıldırmış olan CHP seçmenini daha da çıldırtmayı kafaya koymuş bunlar

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Eren Erdem'in CHP’nin Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olmasını değerlendirdi.

Hakan, bugünkü yazısında, şunları kaydetti:

“CHP için şunu söyleyebilirim: Anlamamışlar, anlamıyorlar, anlamayacaklar.

Yahu sizin sosyal medyadan sorumlu genel başkan yardımcılığı makamına değil, mahallelerden, sokaklardan, uzak semtlerden sorumlu genel başkan yardımcılığı makamına ihtiyacınız var. Sosyal medya zaten sizin.

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Ayrıca Eren Erdem’in sosyal medyada üstlendiği işlev... Yalandan umut pompalamak, kazanmadıkları halde kazandık diye milleti kandırmak, 'Kazanamazsak bırakıp gideceğim' diye şeref üzerine yeminler etmekten ibaretti.

Anlaşıldı: Zaten çıldırmış olan CHP seçmenini daha da çıldırtmayı kafaya koymuş bunlar.”