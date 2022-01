O ekonomistten yine felaket tellallığı! Dolardaki artış...

Solakların ağzının içine baktığı sözde ekonomist Evren Devrim Zelyut, her zaman olduğu gibi yine felaket tellallığına soyundu. Yazdığı senaryolar artık "İllallah" dedirten Zelyut, bu kez de "Aylardır bahsettiğimiz Atlantik ötesinden gelecek FED dalgasının boyu, beklediğimizden daha büyük bir şekilde kıyılarımıza vuracak gibi duruyor" diyerek korku pompaladı. İşte, her gün yeni bir iddia ortaya atan, ancak her defasında da çuvallayan Zelyut'un Yeniçağ gazetesindeki o herzeleri:

"(...) AKP için kur çok önemli çünkü defalarca yazdığımız gibi kur sabit kalırsa enflasyon üç haneye ulaşmayacak. Böylece AKP'nin 2023 seçimlerinde bir iddiası olabilecek. Ancak kuru sabit tutmak için mevduat ürünleri ya da Şubat ayında gelmesi beklenen Suudi sermayesi de yeterli olmayacak. Aylardır bahsettiğimiz Atlantik ötesinden gelecek FED dalgasının boyu, beklediğimizden daha büyük bir şekilde kıyılarımıza vuracak gibi duruyor.

Hemen açıklayalım: Bildiğiniz gibi ABD'nin salgında bastığı paralar orada enflasyona neden oldu, ABD Merkez Bankası FED de bu paraları geri çekecek diye sinyaller gönderiyor dedik. Amerika'dan gelen ekonomi verileri enflasyonun beklenenden daha sert ve kalıcı olacağını gösterince, büyük ihtimalle basılan paraları geri çekme konusunda daha agresif bir FED göreceğiz. Yani faiz artışlarının dozu yüksek olacak, çekilen para da hızlı ve büyük miktarlarda karşımıza gelecek. Dolar miktarı azalınca bu denklemde dolar/TL'nin değerinin sabit kalması oldukça zor olacak. Yani dolar değerlenecek.

Dolar/TL'yi borçla, taşıma parayla sabit tutmak zor diyoruz çünkü yurda giren para yüksek teknoloji içeren mal ihracatına bağlı değil. Düzenli ve büyük miktarlarda para kazanamıyoruz, sadece vaziyeti idareye çalışan bir ekonomi yönetiminin anı kurtarma girişimlerine tanık oluyoruz.

Amerikan Merkez Bankası FED'in agresif olacağının işaretlerini çok ama çok yetkili bir ağızdan duyduk. Wall Street'in en büyük bankalarından birisi olan JP Morgan CEO'su Jamie Dimon bakın ne dedi: "Benim düşüncem 4'ten daha fazla faiz artışı olacağı yönünde. 6 veya 7 olabilir. Tüketici güçlü, şirketler çok iyi durumda. Büyüme açısından durum oldukça iyi görünüyor, tek sıkıntı enflasyon."

Hatırlayalım, daha 3 ay önce FED, 2022 yılında 2 faiz artışı yapar diye konuşuyorduk. Ama gelen her enflasyon verisi bu beklentiyi önce 3'e şimdi 4'e çekti. Jamie Dimon bir adım daha atarak 6-7 rakamını dile getirdi. Bütün bunların bizle olan ilgisine geldiğimizde geçmişte Lira'ya değer kaybettirecek 2 dalga vurmasını beklerken, şimdi 6-7 dalgadan bahsediyoruz. Üstüne bir de FED faiz artıracakken AKP ne yapmış? Faizleri düşürmüş, Lira'yı dolar karşısında iyice savunmasız bırakmış. Rusya Başkanı Putin bile AKP ekonomi politikası ile dalga geçmedi mi? Aman dikkat edin Lira gibi olmayalım demedi mi? (...)"