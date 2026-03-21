Dev Keşif: 8,5 trilyon TL’lik maden rezervi dünya dengelerini değiştirebilir

Argentina’nın And Dağları bölgesinde yapılan çalışmalar, dünya madencilik sektörünü sarsacak büyüklükte bir keşfi gün yüzüne çıkardı. Yaklaşık 8,5 trilyon TL değerinde olduğu belirtilen rezerv, son üç on yılın en büyük metal buluntuları arasında gösteriliyor.

Altın, Gümüş ve Bakır: Dev Zenginlik Yer Altında

Jeologların detaylı analizlerine göre bölgede:

80 milyon onsun üzerinde altın ve gümüş

12 milyon tondan fazla bakır

bulunduğu tespit edildi. Bu büyüklükteki rezerv, yalnızca ekonomik değil, stratejik açıdan da büyük önem taşıyor.

Küresel Devler Sahada

Keşif, Lundin Mining ve BHP ortaklığında kurulan Vicuna girişimi tarafından gerçekleştirildi.

Şirketin CEO’su Jack Lundin, bu keşfin Güney Amerika’nın madencilik geleceğini yeniden şekillendirebileceğini ifade etti.

Elektrikli Araçlar ve Enerji İçin Kritik

Rezervdeki yüksek kaliteli bakır, özellikle elektrikli araç üretimi ve yenilenebilir enerji teknolojileri için kritik bir kaynak olarak görülüyor.

Uzmanlara göre bu keşif, küresel enerji dönüşümünde de önemli bir rol oynayabilir.

Ekonomide Yeni Dönem Kapıda

Argentina hükümeti, bu dev rezervi ekonomik dönüşüm için büyük bir fırsat olarak değerlendiriyor.

Beklentiler arasında:

Yeni istihdam alanlarının oluşması

Altyapı yatırımlarının hızlanması

Dış borç yükünün hafiflemesi

yer alıyor.

Küresel Güç Dengesi Değişebilir

Uzmanlara göre bu keşif, Argentina’yı sadece bir üretici olmaktan çıkarıp küresel madencilikte belirleyici aktörlerden biri haline getirebilir.

Trilyonluk rezerv, sadece ülke ekonomisini değil, dünya piyasalarını da etkileyecek potansiyele sahip.