  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dev Keşif: 8,5 trilyon TL'lik maden rezervi dünya dengelerini değiştirebilir

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
And Dağları’nda bulunan dev maden rezervi, son 30 yılın en büyük keşiflerinden biri olarak gösteriliyor. Altın, gümüş ve bakır zenginliğiyle öne çıkan kaynak, küresel madencilikte yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.

Argentina’nın And Dağları bölgesinde yapılan çalışmalar, dünya madencilik sektörünü sarsacak büyüklükte bir keşfi gün yüzüne çıkardı. Yaklaşık 8,5 trilyon TL değerinde olduğu belirtilen rezerv, son üç on yılın en büyük metal buluntuları arasında gösteriliyor.

Altın, Gümüş ve Bakır: Dev Zenginlik Yer Altında

Jeologların detaylı analizlerine göre bölgede:

  • 80 milyon onsun üzerinde altın ve gümüş

  • 12 milyon tondan fazla bakır

bulunduğu tespit edildi. Bu büyüklükteki rezerv, yalnızca ekonomik değil, stratejik açıdan da büyük önem taşıyor.

 

Küresel Devler Sahada

Keşif, Lundin Mining ve BHP ortaklığında kurulan Vicuna girişimi tarafından gerçekleştirildi.

Şirketin CEO’su Jack Lundin, bu keşfin Güney Amerika’nın madencilik geleceğini yeniden şekillendirebileceğini ifade etti.

 

Elektrikli Araçlar ve Enerji İçin Kritik

Rezervdeki yüksek kaliteli bakır, özellikle elektrikli araç üretimi ve yenilenebilir enerji teknolojileri için kritik bir kaynak olarak görülüyor.

Uzmanlara göre bu keşif, küresel enerji dönüşümünde de önemli bir rol oynayabilir.

 

Ekonomide Yeni Dönem Kapıda

Argentina hükümeti, bu dev rezervi ekonomik dönüşüm için büyük bir fırsat olarak değerlendiriyor.

Beklentiler arasında:

  • Yeni istihdam alanlarının oluşması

  • Altyapı yatırımlarının hızlanması

  • Dış borç yükünün hafiflemesi

yer alıyor.

 

Küresel Güç Dengesi Değişebilir

Uzmanlara göre bu keşif, Argentina’yı sadece bir üretici olmaktan çıkarıp küresel madencilikte belirleyici aktörlerden biri haline getirebilir.

Trilyonluk rezerv, sadece ülke ekonomisini değil, dünya piyasalarını da etkileyecek potansiyele sahip.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23