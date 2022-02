O duaya milletçe ‘âmin’ diyoruz

Müslümanların kutsallarına saldırmayı alışkanlık haline getiren ve fitne üretme merkezi gibi çalışan Cumhuriyet gazetesi, bu kez de genç bir teğmeni sırf milletine ve devletine bağlılığını ifade eden duası yüzünden hedefe koydu. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) kürsüsünden yapılan ve bir subayın devletine ve ordusuna olan sadakatini ifade eden duanın suçmuş gibi lanse edilmesine sert tepki gösteren emekli TSK mensupları, “O teğmenin duasına biz de millet olarak âmin diyoruz” ifadelerini kullandılar.

Millet düşmanları bunlar

Emekli Kıdemli Hava Albay Mustafa Hacımustafaoğulları, şunları dile getirdi: “Askerlik görevi icabında vatan için millet

için seve seve canını feda etme mesleğidir. Hiçbir meslekte böyle bir görev tanımı yoktur. Gönlünde iman olmayan, vatan sevgisi olmayan asker canını nasıl feda edecek. Göğsünde o imanı taşıyan asker tabii ki dua edecek. Elde ettiği başarılar için Rabbine şükredecek. Milletçe o duaya âmin diyoruz. Mühim olan milletin nasıl gördüğüdür. Bundan rahatsızlık duyanların nedenini bu millet çok iyi biliyor. Onlar, bir zamanlar manipüle ettikleri ordudaki millet düşmanı sözde subayları arzu ediyorlar. İşler keyiflerine göre yürümediği zaman darbeye heveslenecek, kullanılmaya elverişli subaylar istiyor.”

Allah'a âşık komutan

“Ordunun başında Allah’a ve Resulüne âşık komutanlar istiyoruz” dediği için kendisine dava açıldığını belirten Hacımustafaoğulları, şöyle devam etti: “Tabii ki bu ordunun başındaki komutanlar Allah ve Peygamber düşmanı olan olamaz. Öyle bir şey mümkün değil. Ordumuz, milletimizin ordusudur. Öncelikle TSK’da görev olacak TSK mensuplarının milli ve manevi değerlerle iç içe olması lazım. Türk Silahlı Kuvvetlerin Hizmet Kanunu olsun, Askeri Ceza Kanunu olsun bütün mevzuatlarda, askerin sahip olması gerektiği hasletler teferruatıyla yazılıdır. Bir kere ordu mensupları değerlerine bağlı insanlar olması lazım. Milletinin tarihiyle, kültürüyle hem dem olması lazım. Geçmişte namaz kılmayı bir suç gibi lanse ettiler. Bizim gibi dindar insanları ordudan attılar. 28 Şubat’ta bunu yaşattılar. Şimdi çok şükür isteyen namazı ifa edebiliyor.”

28 Şubat zihniyeti

Emekli Yarbay Halil Mert de, şunları ifade etti: “Onlar orduyu kendi kamplarının malı gibi görüyorlardı. Kendi zihniyetlerinin bir okulu gibi görüyorlardı. Bu nedenle, milletle barışmış bir orduyu yeniden 28 Şubat kodlarına döndürmek için ellerinden geleni yapıyorlar. 28 Şubat sürecinde şanlı ordumuzu toplumun değerlerine düşmanmış gibi gösterenlerle aynı kampta olanların yaptığı bu tavrı bir subay olarak kabul etmem mümkün değil. Bir subay dindar olmasa bile, içinde bulunduğu toplumun değeri olduğu için dine hürmet etmek zorundadır. Bir subayın dua etmesi, dinine bağlı olması herkes için memnuniyet verici olmalıdır. Bu ordunun ruhunda var bu.. Din hiçbir şekilde siyasetin argümanı haline getirilmemeli. Biz buna kesinlikle karşıyız. Bunların yaptığı tam olarak dini kendi menfaatlerine alet etmektir. Bu adamlar dini menfi propagandalarına alet olarak kullanıyorlar.”

İşte o dua

Öğretmen Teğmen Muhammed Şehit Güngör tarafından okunan o dua ise şöyle: “Ey âlemlerin Rabbi olan Allah’ım, Sen affedicisin, affetmeyi seversin. Bizleri affına mağfiretine erdirdiğin kullar zümresine dâhil eyle. Ya Rabbi her başlayan bitiyor, her yeni eskiyor. İşte bizler de başlamış olduğumuz eğitim sürecini bugün nihayete erdirdik. Ya Rabbi almış olduğumuz bu eğitimi hakkımızda hayırlara vesile eyle. Din ve devlet büyüklerimize yaptıkları hayırlı işlerde muvaffakiyetler ihsan eyle. Allah’ım aziz ordumuzu karada, havada, denizde her daim mansur ve muzaffer eyle.” (Amin)