  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Genç karikatürist, otel odasında şüpheli şekilde ölü bulundu
Panda ikiz bebek dünyaya getirdi! İşte o mucizevi anlar...
YKS’ye girecek öğrenciler dikkat! Bakanlıktan yeni açıklama
Birleşmiş Milletler'den flaş Libya açıklaması
Dünya O dehşete düşüren görüntüler! Köprüye çıplak şekilde astılar
Dünya

O dehşete düşüren görüntüler! Köprüye çıplak şekilde astılar

Meksikalı uyuşturucu baronu El Chapo'nun karteli rakip çete üyelerine işkence yapıp öldürdükten sonra cesetlerini bir köprüye astı.

Yeniakit Publisher
2021-06-23 15:05:00 - 2021-06-23 15:09:44
O dehşete düşüren görüntüler! Köprüye çıplak şekilde astılar

En tehlikeli ülkeler sıralamasında yer alan Meksika'nın birçok kentinde arka akaya silahlar patladı. Ancak Fresnillo kenti yakınlarındaki görüntüler tek kelimeyle kan dondurdu. Başlarına torba geçirilmiş yarı çıplak üç ceset köprüye asılarak sallandırıldı.

Ülkenin Reynosa şehrinde cumartesi günü de aralarında işçilerin ve öğrencilerin bulunduğu 19 kişi katledilmişti. Savaş alanına dönen ülkenin birçok şehrinde halk korkudan dışarı çıkamazken, hafta sonu dükkanlar kepenklerini açmadı. Meksika lideri Lopez Obrador masum insanların yaşamını yitirdiği silahlı saldırının araştırılacağını söyledi.

Çıplak halde köprüye astılar

bir yılı aşkın süredir hapiste olan El Chapo'nun Sinalo karteli ülkenin orta bölümünde yer alan Fresnillo kentinin yakınlarında öldürdükleri rakiplerini çıplak halde köprülere astı. Bir adam ayaklarından bağlı, diğer ikisi ise boynundan asılmış halde bulundu. Asılan kişilerden birinin 18 yaşında bile olmadığı öne sürüldü.

Polis, her ceset üzerinde mesaj bırakıldığını, ancak bırakılan notlarda ne yazıldığından bahsedilmedi. El Chapo Guzman'ın ABD'de hapse atılmasıyla Sinaloa kartelinin başına geçen oğulları, uyuşturucu trafiğinin kontrolü JNGC karteliyle için hiçbir kuralı olmayan kanlı bir savaş veriyor.

Kartel, kontrolü ele geçirmek istiyor

Meksikalı yetkililer, günler önce Jalisco Yeni Nesil Kartelinin rakip üyelerini sorguya çektiklerini gösteren video görüntülerinin ardından cinayetlerin arkasında El Chapo'nun Sinaloa Karteli olduğunu iddia ediyor. Vahşi cinayetler, Sinoloa Karteli'nin batı eyaleti Nayarit'teki başlıca uyuşturucu kaçakçılığı yollarının kontrolünü ele geçirmek için yürüttüğü daha geniş kanlı bir kampanyanın bir parçasını oluşturuyor. El Chapo'nun çocukları olan 'Los Chapitos' Guzman'nın da bu kartelle bağlantılı olduğuna inanılıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay