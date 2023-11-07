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Gündem O da perte çıktı! MİT balyoz gibi indi tepelerine...
Gündem

O da perte çıktı! MİT balyoz gibi indi tepelerine...

Yeniakit Publisher
2023-11-07 11:23:00 -
O da perte çıktı! MİT balyoz gibi indi tepelerine...

MİT, PKK/KCK Hakurk Toplumsal Alan sözde sorumlularından Tekoşin Cizre kod Arslan’ı etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) PKK/KCK Hakurk Toplumsal Alan sözde sorumluları arasında yer alan Tekoşin Cizre kod Ayşe Arslan’ı, Irak/Hakurk’ta gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Hakkında terör nitelikli aranma kaydı bulunan Tekoşin Cizre kod Ayşe Arslan, PKK/KCK terör örgütüne 2004 yılında katıldı. Tekoşin Cizre kod Arslan, geçmiş dönemde yurt içinde, 2014 yılında ise terör örgütünün Suriye kolu olan PYD/YPG içerisinde faaliyet göstermişti.

MİT’in saha ajanları tespit etti

MİT tarafından, PKK/KCK’nın, Hakurk alanındaki örgütlenme sorumluluğunu yürüten Tekoşin Cizre kod Ayşe Arslan’ın etkisiz hale getirilmesi amacıyla çalışma başlatıldı. MİT, saha ajanlarını görevlendirerek, Tekoşin Cizre kod Ayşe Arslan’ın Irak/Hakurk alanındaki nokta yerini tespit etti. MİT’in istihbarat ağı ve saha ajanlarından, Tekoşin Cizre kod Ayşe Arslan’ın, TSK birliklerine eylem amacıyla yapılacak bir planlama toplantısı için harekete geçtiği öğrenildi. Söz konusu bilgiye istinaden terör örgütü mensubu, MİT’in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

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