O da necip Arap kavmi değil bu da necip Türk kavmi değil! Gülşen'e de bir sözün var mı Cemil?

Solcu marjinallerin ilahiyatçısı Cemil Kılıç, ahlak dışı dansla gündeme gelen sözde başörtülü bir kadının videosunu paylaştı.

İslami hassasiyeti olan dindarların kanayan yarasını farklı bir amaçla gündeme getiren Kılıç, paylaşımında ilgi çevrelerin amaçlarına ulaşmalarını sağlayarak, ''Başında örtü ama k.çını sallayıp duruyor. Bu mu necip Arap kavmi? Benzer ahlaksızlıklar Türklerin içinde de var.'' dedi.

Cemil Kılıç ırkçılığını konuşturdu

Olayı evirip çevirip ırka getiren Kılıç, "Ben şimdi bu Arap kardeşlerimizi eleştirince hoppp İslam düşmanı oluyorum. Kimi yobaz takımı öyle düşünüyor. Alın bakın, işte kardeşlerimiz... Başında örtü ama k.çını sallayıp duruyor. Bu mu necip Arap kavmi? Benzer ahlaksızlıklar Türklerin içinde de var. Ama hiç kimse Türkleri eleştirince İslam düşmanlığıyla suçlanmıyor da konu Araplar olunca neden olay hemen İslam'a bağlanıyor? Araplık İslam mı?'' ifadelerini kullandı.

İkiyüzlü Cemil! Gülşen'e de lafın var mı?

Cemil Kılıç, dindarların zaten kabul ettiği bir ahlaksızlığı gündeme getirse de, İmam Hatip düşmanı sapkınlık savunucusu Gülşen'e bugüne kadar tek kelime etmedi.

Cumhuriyet ile ilgili anma etkinliklerinde ecdadımızın kemiklerini sızlatırcasına sahneye çıkartılan Gülşen'in ahlaksızlığı da Cemil Kılıç'ın yaptığı paylaşımdaki videoda yer alan kadınla birebir aynı olmasına karşın, solcuların gözde ilahiyatçısı Türk ahlaksız Gülşen'e tek kelime etmeyerek ikiyüzlülüğünü ortaya koydu.

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Cemil Kılıç'ın paylaşımına, "O da necip Arap kavmi değil bu da necip Türk kavmi değil!" yorumu yapılarak, Gülşen'in de bir ahlaksız olduğu ve bu ahlaksızın dün 30 Ağustos kutlamasında Ekrem İmamoğlu tarafından sahneye çıkartıldığı hatırlatıldı.