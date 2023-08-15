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Spor O da modaya uydu! İşte N'Koudou'nun yeni adresi
Spor

O da modaya uydu! İşte N'Koudou'nun yeni adresi

Yeniakit Publisher
2023-08-15 12:20:00 -
O da modaya uydu! İşte N'Koudou'nun yeni adresi

Beşiktaş'ın eski oyuncusu Kevin N'Koudou, Suudi Arabistan ekibi Damac FC'ye transfer oldu.

Son 4 sezondur Beşiktaş forması giyen Kamerunlu futbolcu Kevin N'Koudou, Suudi Arabistan ekibi Damac FC'ye transfer oldu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada sözleşmenin 2 yıllık olduğu ve Kamerunlu orta sahayı kadroya dahil ettikleri için mutlu oldukları ifade edildi.

28 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezon 20'si Trendyol Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere 5 gol, 2 asist üretti.

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