O da modaya uydu! İşte N'Koudou'nun yeni adresi
Beşiktaş'ın eski oyuncusu Kevin N'Koudou, Suudi Arabistan ekibi Damac FC'ye transfer oldu.
Son 4 sezondur Beşiktaş forması giyen Kamerunlu futbolcu Kevin N'Koudou, Suudi Arabistan ekibi Damac FC'ye transfer oldu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada sözleşmenin 2 yıllık olduğu ve Kamerunlu orta sahayı kadroya dahil ettikleri için mutlu oldukları ifade edildi.
28 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezon 20'si Trendyol Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere 5 gol, 2 asist üretti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO