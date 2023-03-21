O cemaatlerin açıklaması, Ahmet Taşgetiren'i rahatsız etti! Ne o, zoruna mı gitti?

Dinî cemaatlerin, 14 Mayıs seçiminde Cumhurbaşkanı adayı olarak Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıklaması, Ahmet Davutoğlu'nun Karar gazetesinde kalem oynatan Ahmet Taşgetiren'i rahatsız etti.

Taşgetiren, cemaatlerin yaptığı açıklamaların “bağlıların iradesini etkileme çabası" olduğunu iddia ettiği yazısında özetle şunları kaydetti:

"Önce “Menzilciler” açıkladı, ardından da “Meşveretçiler.” Menzilciler, Adıyaman’ın Menzil köyünde başlayıp yayılan bir tarikatın bağlılarını ifade ediyor, Meşveretçiler ise Risale-i Nur camiasından bir grubun.

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14 Mayıs seçiminde Cumhurbaşkanı adayı olarak “Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini” açıkladılar.

Açıklamalar kurumsal nitelik taşıyor. Bağlıları ne kadar bağlayacağı, ya da bağlıların bu kurumsal açıklamaya harfiyyen uyup uymayacakları belirsiz. Biliyoruz ki, bu tür merkezi destek açıklamaları tabanda farklılaşmalara ve kimi zaman Merkez’in otoritesinin tartışılmasına yol açıyor. (...)

Bu yapılar “Cemaat – Tarikat” olarak biliniyor ve “dini müesseseler” olarak tanınıyor. Bunlar Diyanet gibi resmi dini yapılar değilse bile, din eksenli yapılar olduğunda şüphe yok. Olan da sonuçta dini bir müessesenin “siyasi tavır” alması anlamına geliyor.

Bir soru şu:

-Bu açıklamalar hangi dini saikle yapılmış olabilir? Yani bu yapıların sorumluları böyle bir açıklamayı yaparak hangi dini hedefe ulaşmayı amaçlamış olabilirler. Mesela bu, insanların İslam’a yönelmesini amaçlayan bir tebliğ faaliyeti midir?

Belli ki değil. Bu “bağlılar”ın iradesini etkileme çabası. Bu çağrının mesela gençlere söyleyeceği sağlıklı bir mesaj yok. Aksine ortada bir cemaatin bağlılarını gütme çabası gibi bir görüntü var ki, o da sadece özgürlüğüne düşkün insanların dinin bu tarzda kullanılmasına yönelik tepkisini doğuracaktır. (...)"