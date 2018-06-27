O bölgede operasyon başladı!

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Yanyurt köyünde bakkal Mevlüt Bengi’nin PKK tarafından infaz edilmesinin ardından bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edilerek operasyon başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, köy bakalı Mevlüt Bengi’nin AK Parti`ye destek verdiği gerekçesiyle elektrik direğine bağlanarak öldürülmesinin ardından bölgede hava ve kara destekli operasyon yürütülüyor.



Yanyurt köyü ve çevresinde sokağa çıkma yasağı ilan edilerek geniş çaplı operasyon yapılıyor.Kırsalda tuzaklanmış el yapımı bombaların imha edildiği belirtiliyor.