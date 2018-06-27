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O bölgede operasyon başladı!

Ağrı Doğubeyazıt'ın Yanyurt Köyü'nde bakkalın PKK'lı teröristlerce katledilmesinin ardından bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edilerek geniş çaplı operasyon başlatıldı.

27 Haziran 2018 Çarşamba 15:09
O bölgede operasyon başladı!

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Yanyurt köyünde bakkal Mevlüt Bengi’nin PKK tarafından infaz edilmesinin ardından bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edilerek operasyon başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, köy bakalı Mevlüt Bengi’nin AK Parti`ye destek verdiği gerekçesiyle elektrik direğine bağlanarak öldürülmesinin ardından bölgede hava ve kara destekli operasyon yürütülüyor.

Yanyurt köyü ve çevresinde sokağa çıkma yasağı ilan edilerek geniş çaplı operasyon yapılıyor.Kırsalda tuzaklanmış el yapımı bombaların imha edildiği belirtiliyor.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 15:09
  1. Ağrı Doğubayazıt
  2. operasyon

YORUM YAZ

  • EymanEyman11 sa önce
    Düşünce özgürlüğüne karşı cehaletçe bir vahşet, insanlara zulüm yapıldıkça kaybedenler onlar olacak. Bir insanı öldürmek bu kadar hafif olmamalı, failler en kısa sürede bulunup, misliyle cezalandırılmalı. Merhumun ailesine başsağlığı dilerim, garibin yeri cennet olsun inşallah.
  • adsızadsız12 sa önce
    Diyarbakır ve diğer doğu illerin HDP ye terör diyemiyorsa kendilerini onlardan ayrıştırıp devletin yanında olamıyorsa koyunlarında halen devlet millet düşmanı yılanlar ile yatıp kalkıyorsa acımayacaksın yakaladığın gördüğün her hainin kafasında bir bitiş noktası koyacaksın ancak temizlenir
  • mert memetmert memet10 sa önce
    kürt kardeşim hala bunlara ne destek olursun bir gün olur sanada aynuısını yapmakan çekinmez bu pkk köpekleri sünnetsiz ermeni tohumlarıdır bunların çoğu
  • SANAMANNSANAMANN13 sa önce
    VURUN ... PKK DENILEN DOMUZLARA KÜRTLERI KATLEDEN PKK AF YOK VUR INDIR DOMUZLARI .
  • sukrusukru13 sa önce
    Hiç birini sağ komayın ka.pe çocuklarının.teslim almayın o vatansever bakkala yaptıklarının aynısını yapın o piçlere.t,c,nin esas gücünü gösterin artık bu ka.pe d.llerine.
  • Recep GülerRecep Güler13 sa önce
    YAKALAYIN VE DİREĞİ KI.LARINA GEÇİRİN;ANCA YÜREĞİMİZ SOĞUR!!!
  • Abdullah.Abdullah.13 sa önce
    Allah aşkına gebertin hainleri, yakalanmayın!
  • muratmurat13 sa önce
    hdp ye gönül verenler, ve onların meclise girmesini sağlayan chp ye gönül verenler ve pkk terör örgütü değildir diyen teröristin içerinde çıkmasını isteyen sp ye ip ye gönül verenler kamera sizi çekiyor.utanmadan sıkılmadan devlet değilmi bakkalın katline engel olaydı diyenler eminim çıkacaktır.
  • mehmetmehmet13 sa önce
    ya bari şu seçimlerin sonrasında kalbi devleti için atanları bi koruyabilelim kardeşim bu genişliği nereden bulabiliyora adamı direğe asıp işkence edip öldürüyorlar devlet nerede bu gevşeklik oldukça oradaki insanlar korku ve baskıdan kurtulamicaklar devlet heryerde vatandaşını koruya bilmeli vatandaş kendini güvende hissetmeli yeter artık
  • Lütfi Lütfi 11 sa önce
    Ey esfeli safilin pkk ve onun destekcileri. Bilin ki Allahin yakalamasi pek cetindir. Yakinda goreceksiniz. Yeryuzunde kacacak delik bulamayacaksiniz. Ben de akpartiliyim hepimiz akpartiliyiz. Sizin gibi 1000 tane domuzun bir tane sinegin kanadi kadar degeriniz yok bilesiniz. Yakinda nefesimizi ensenizde ve beyninizde hissedeceksiniz. JÖH&PÖH
  • HalilHalil7 sa önce
    Ne diyelim.bazı zaman siyaseti çok iyi yapmak lazım.agrıda isen rengini belli etmicen.bu yorumumu yanlış anlaşıla bilir.devlete gelince bu hdp yi seçime bile sokmamaları gerekiyordu.girdiler meclise pkk sevicileri bari kanun çıkarın.destek verenve pkk nın reklamını yapan bunları hapse atmayın vatandaşlıktan çıkarın sınırın dışına atın.yakalanan pkk değil her vatan haininin kafasına sıkın kimsenin bilmediğibir çukura atın .bilmeyenlere duyurulur dinimizde zaten bunu emrediyor
  • Yavuzyavuzkrtay@hotmail.c[email protected]10 sa önce
    Ne olcak böyle anlamıyorum ki hep sağ duyu diyoruz ne kadar çok hak tanırsanız bunlara o kadar çok üzerimize geliyorlar ibret olcak bi ceza yok ateş düştüğü yeri yakıyor
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