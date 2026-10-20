Kulağına küpe olsun: Babasının arabasını kaçıran çocuğa ağır ceza!
Eskişehir'de babasından habersiz aldığı arabayla polisin dur ihtarına uymayarak kaçan çocuğa toplam 295 bin TL idari para cezası kesildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Eskişehir'de babasından habersiz aldığı arabayla polisin dur ihtarına uymayarak kaçan çocuğa toplam 295 bin TL idari para cezası kesildi.
Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı ilçesinde denetim yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 26 AON 159 plakalı otomobile "dur" ikazında bulundu. İ
htara uymayarak kaçmaya başlayan araç, polis ekiplerini peşine taktı.
295 BİN TL CEZA KESİLDİ Kovalamaca sonucu çıkmaz sokak olan Oklu Sokak’a giren otomobilin kaçacak yeri kalmadı. Ekiplerce araçtan indirilen şahsın 16 yaşındaki S.B.D. olduğu ve babasının aracını alarak trafiğe çıktığı belirlendi.
Şahsa farklı maddelerden toplamda 295 bin TL idari para cezası uygulanırken, araç 60 gün süreyle trafikten menedildi.
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