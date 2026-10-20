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Kulağına küpe olsun: Babasının arabasını kaçıran çocuğa ağır ceza!

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Kulağına küpe olsun: Babasının arabasını kaçıran çocuğa ağır ceza!

Eskişehir'de babasından habersiz aldığı arabayla polisin dur ihtarına uymayarak kaçan çocuğa toplam 295 bin TL idari para cezası kesildi.

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Foto - Kulağına küpe olsun: Babasının arabasını kaçıran çocuğa ağır ceza!

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı ilçesinde denetim yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 26 AON 159 plakalı otomobile "dur" ikazında bulundu. İ

#2
Foto - Kulağına küpe olsun: Babasının arabasını kaçıran çocuğa ağır ceza!

htara uymayarak kaçmaya başlayan araç, polis ekiplerini peşine taktı.

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Foto - Kulağına küpe olsun: Babasının arabasını kaçıran çocuğa ağır ceza!

295 BİN TL CEZA KESİLDİ Kovalamaca sonucu çıkmaz sokak olan Oklu Sokak’a giren otomobilin kaçacak yeri kalmadı. Ekiplerce araçtan indirilen şahsın 16 yaşındaki S.B.D. olduğu ve babasının aracını alarak trafiğe çıktığı belirlendi.

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Foto - Kulağına küpe olsun: Babasının arabasını kaçıran çocuğa ağır ceza!

Şahsa farklı maddelerden toplamda 295 bin TL idari para cezası uygulanırken, araç 60 gün süreyle trafikten menedildi.

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