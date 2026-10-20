Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından ‘şiddet vakaları’ açıklaması: 7/24 takipteyiz
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından şiddet vakalarına karşı "7/24 takip" açıklaması geldi. Açıklamada, "Gerekli görülen hallerde, mağdur haklarını gözeterek davalara müdahil oluyoruz. Bakanlık avukatlarımızın davalara katılımıyla mağdur haklarının korunmasına katkı sağlıyoruz. Yalnızca kamuoyuna yansıyan olayları değil, 81 ildeki farklı kaynaklar üzerinden haberdar olunan vakaları titizlikle inceliyoruz" denildi.