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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından ‘şiddet vakaları’ açıklaması: 7/24 takipteyiz

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından ‘şiddet vakaları’ açıklaması: 7/24 takipteyiz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından şiddet vakalarına karşı "7/24 takip" açıklaması geldi. Açıklamada, "Gerekli görülen hallerde, mağdur haklarını gözeterek davalara müdahil oluyoruz. Bakanlık avukatlarımızın davalara katılımıyla mağdur haklarının korunmasına katkı sağlıyoruz. Yalnızca kamuoyuna yansıyan olayları değil, 81 ildeki farklı kaynaklar üzerinden haberdar olunan vakaları titizlikle inceliyoruz" denildi.

#1
Foto - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından ‘şiddet vakaları’ açıklaması: 7/24 takipteyiz

Bakanlığın sosyal hesabından, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün çalışmalarına ilişkin paylaşımda bulunuldu.

#2
Foto - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından ‘şiddet vakaları’ açıklaması: 7/24 takipteyiz

Genel Müdürlüğün, hukuki süreçleri merkezde ve 81 ilde güçlü bir koordinasyon içinde yürüten uzmanlık birimi olarak faaliyetlerini sürdürdüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

#3
Foto - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından ‘şiddet vakaları’ açıklaması: 7/24 takipteyiz

"Bu kapsamda Bakanlığımızca, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan bireylerin korunmasına yönelik hukuki süreçler titizlikle yürütülüyor. Mağdur haklarını gözeterek gerekli hallerde davalara müdahil olmayı, mağduriyetlerin önüne geçmek için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz."

#4
Foto - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından ‘şiddet vakaları’ açıklaması: 7/24 takipteyiz

"MAĞDUR HAKLARINI GÖZETEREK DAVALARA MÜDAHİL OLUYORUZ" Paylaşımda, müdürlüğün ülke genelinde yürüttüğü faaliyetlere ilişkin şu bilgilere de yer verildi:

#5
Foto - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından ‘şiddet vakaları’ açıklaması: 7/24 takipteyiz

"Şiddet veya şiddet riski içeren vakaları 7/24 esasına dayalı olarak takip ediyoruz. Gerekli görülen hallerde, mağdur haklarını gözeterek davalara müdahil oluyoruz. Bakanlık avukatlarımızın davalara katılımıyla mağdur haklarının korunmasına katkı sağlıyoruz. Yalnızca kamuoyuna yansıyan olayları değil, 81 ildeki farklı kaynaklar üzerinden haberdar olunan vakaları titizlikle inceliyoruz.

#6
Foto - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından ‘şiddet vakaları’ açıklaması: 7/24 takipteyiz

Şiddet veya şiddet tehlikesi içeren vakalarda ivedilikle harekete geçiyoruz. İlgili hizmet birimlerimizle mesleki çalışmalar yürütüyoruz. Soruşturma sürecini takip ediyoruz. İddianamenin hazırlanıp tebliğ edilmesiyle davaya müdahillik talebinde bulunuyoruz. Duruşmaları aktif biçimde izliyor, vakaları katılım sağlayarak değerlendiriyoruz. Hükümleri inceliyor, yargılama sonucu kararlara karşı 'gerekli hallerde' olağan, olağanüstü kanun yollarına başvuruyoruz."

#7
Foto - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından ‘şiddet vakaları’ açıklaması: 7/24 takipteyiz

Açıklamada, şiddete maruz kalan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kişilerin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM), Sosyal Hizmet Merkezleri ve ALO 183 Şiddetle Mücadele Hattı aracılığıyla Bakanlıktan destek alabileceği de kaydedildi.

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