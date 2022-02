O bankanın 30 bin müşterisine ait veriler sızdırıldı!

İsviçre bankacılık tarihinin en büyük skandallarından biri olarak nitelenen sızıntıda, "yolsuz otokratlar, şüpheli savaş suçluları ve insan kaçakçıları" başta olmak üzere devlet başkanları, iş insanları ve generallerin bilgileri yer alıyor.

Dünyanın en büyük bankalarından biri olan Credit Suisse’te yaklaşık 30 bin müşterisinin bilgileri sızdırıldı.

İsviçre merkezli bankada, içlerinde devlet başkanları, iş insanları ve generallerin bilgilerinin yer aldığı bilgiler bir muhbir tarafından basınla paylaşıldı.

30 bin müşterinin 100 milyar dolara yakın para bulunduran hesaplarının ayrıntıları paylaşılırken bankacılık devi yaptığı açıklamada, iddiaların "ağırlıklı olarak tarihsel" olduğunu, "bu konulara ilişkin hesapların bağlam dışında alınan kısmi, yanlış veya seçici bilgilere dayandığını ve bu nedenle bankanın iş davranışının taraflı yorumlarına yol açtığını" söyledi.

Alman Gazete 46 Kurumla Paylaştı

Alman Süddeutsche Zeitung gazetesine sızdırılan veri sızıntısında, Credit Suisse'in "yolsuz otokratlar, şüpheli savaş suçluları ve insan kaçakçıları" da dahil olmak üzere 18 binden fazla yabancı müşterisinin hesaplarının ve gizli servetinin ayrıntılarını ortaya çıkarıldığı aktarıldı.

“Suisse Secrets” (Suisse Sırları) olarak adlandırılan veri sızıntısında Süddeutsche Zeitung, verileri bir gazetecilik grubu olduğu belirtilen Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi (OCCRP), The Guardian, Le Monde ve The New York Times dahil olmak üzere dünya çağındaki 46 basın kuruluşuyla paylaşarak ortaya çıkardı.

OCCRP, söz konusu hesapların 1940'larla 2010'lu yıllar arasında açıldığını bildirdi.

Ürdün Kralı Ve İtalyan Suç Örgütü Lideri Verileri Bulunuyor

Bilgileri sızdırılan kişiler arasında Ürdün Kralı Abdullah, Arap Baharı'nda devrilen eski Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'in oğulları, Pakistan istihbarat şefi General Ahater Abdurrahman'ın oğulları ve İtalya'nın en büyük organize suç örgütü Ndrangheta'ya yakın isimlerden Antonio Velardo gibi isimlerin bulunduğu belirtildi.

Credit Suisse ise, konuyla ilgili açıklamasında usulsüzlük iddialarını reddederken, risk yönetimini stratejisinin merkezine koyduğunu, uyum ve kontrol prosedürlerini güçlendirmeyi sürdürdüğünü vurguladı.