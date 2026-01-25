O banka devi satışa çıkıyor

  • İSTANBUL
Yasa dışı bahis soruşturması sonrası el konulan Bank Pozitif için kritik tarih belli oldu. İki kez ertelenen ihale süreci yeniden başlıyor. Bankayı almak isteyenler 55 milyon lira teminat yatırarak açık artırmaya katılabilecek.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Türkiye’de 24 yıldır faaliyet gösteren Bank Pozitif’i satışa çıkarıyor. Ekim ayında başlatılan ancak iki kez ertelenen ihale sürecinde yeni takvim netleşti. Banka, 17 Şubat’ta açık artırma yöntemiyle yatırımcıların karşısına çıkacak.

Satış kararı, mart ayında yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasının ardından geldi. Soruşturma kapsamında tutuklanan iş insanı Erkan Kork’un mal varlıklarına el konulmuş, sahibi olduğu Payfix uygulaması üzerinden milyarlarca liranın yasa dışı bahis sitelerine aktarıldığı tespit edilmişti. Aynı süreçte Kork’un kontrolündeki Bank Pozitif’te de çeşitli usulsüzlükler yapıldığı iddia edilmişti.

TMSF tarafından yayımlanan ihale bilgilendirme formuna göre bankanın muhammen bedeli 1 milyar 100 milyon TL olarak belirlendi. İhaleye katılmak isteyen yatırımcıların 55 milyon TL teminat yatırması gerekiyor. Süreç, kapalı teklif ve ardından açık artırma yöntemiyle tamamlanacak.

 

Teklifler 16 Şubat’a kadar kabul edilecek. Son aşamada yatırımcılar, TMSF’nin İstanbul Esentepe’deki binasında gerçekleştirilecek açık artırmada yarışacak. Sektör kaynakları, köklü bankayla çok sayıda iş insanı ve finans grubunun yakından ilgilendiğini belirtiyor.

Bank Pozitif’in satışı, hem finans piyasaları hem de bankacılık sektöründe yılın en dikkat çeken ihalelerinden biri olmaya aday görünüyor.

