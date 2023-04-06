O banka 3 milyon dolar ceza ödeyecek

Wall Street'in kendi kendini finanse eden gözlemcisi olan Finans Sektörü Düzenleme Kurumu (FINRA), Goldman Sachs Inc'e bazı hisse senedi siparişlerini yanlışlıkla açığa satış yerine alım olarak yanlış işaretlemesi ve ticari raporlama ihlalleri nedeniyle 3 milyon dolar para cezası verdi.

FINRA, Ekim 2015'ten Nisan 2018'e kadar, Goldman'ın toplamda 14 milyardan fazla hisseye ulaşan yaklaşık 60 milyon açığa satış talimatını yanlış işaretlediğini bildirdi.

FINRA, yanlış işaretlenmiş talimatların, Goldman'ın talimat akışını basitleştirmek için kullandığı otomatik ticaret yazılımını yükseltme sırasında tek bir bilgisayar kodu satırı eklenmemesinden kaynaklandığını bildirdi.