O Avrupa ülkesi, işgalcilerin ülkeye girişini yasaklayacak
Belçika Başbakanı Alexander De Croo, "Batı Şeria'daki aşırıcı yerleşimciler Belçika'ya girmekten men edilecek." dedi.
Belçika Başbakanı Alexander De Croo, "Batı Şeria'daki aşırıcı yerleşimciler Belçika'ya girmekten men edilecek." dedi.
Belçika Başbakanı De Croo, X hesabında, Gent Üniversitesi'nde "İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'ni 75'inci yılında yeniden değerlendirmek" başlıklı konferansta yaptığı konuşmadan kesitler paylaştı.
De Croo, şu ifadelere yer verdi:
"Sivillere yönelik şiddetin sonuçları olacaktır. Batı Şeria'daki aşırılıkçı yerleşimcilerin Belçika'ya girişi yasaklanacak. Batı Şeria'da barışı, güvenliği ve istikrarı baltalayan eylemlere karışan bireyleri hedef alan yaptırımlar konusunda ABD ile birlikte çalışacağız."
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin Batı Şeria'da yaşanan şiddet olaylarıyla bağlantılı Yahudi işgalcilere vize yasağı getireceğini duyurmuştu.