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Gündem O aşağılık tutuklandı
Gündem

O aşağılık tutuklandı

Yeniakit Publisher
2024-01-06 21:38:00 -
O aşağılık tutuklandı

İstanbul'da, sosyal medya hesabından dini değerleri aşağılayan paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde, internet ortamında herkese açık kaynaklar üzerinde yürütülen sanal devriye hizmetleri sırasında şüpheli U.G'nin 29 Aralık 2023'te sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın tespit edildiği belirtildi.

Atatürk'ün bacak bacak üstünde, Kabe üzerinde oturtulmuş şekilde oluşturulan görselini paylaştığı belirlenen şüphelinin, takip eden günlerde ise dini değerleri aşağılayan birçok paylaşım yaptığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, Başsavcılıkça derhal soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, 30 Aralık 2023'te gözaltına alınan U.G'nin "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklanması talebiyle sevk edildiği sulh ceza hakimliğince 31 Aralık 2023'te tutuklandığı bildirildi.

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