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O arsa TOKİ’ye ait değil

TOKİ, Ankara'daki AOÇ arazisine ilişkin medyaya yansıyan haberlerin gerçekleri yansıtmadığını duyurdu.

21 Eylül 2019 Cumartesi 10:27
O arsa TOKİ’ye ait değil

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), bazı basın yayın organlarında Ankara'daki AOÇ arazisinin kurum tarafından açık artırma yoluyla satışa çıkarıldığı ve ihalesinin yapıldığı yönündeki haberlerin asılsız olduğunu açıkladı.

Yazılı olarak yapılan açıklamada, sosyal medyada paylaşılan tweetler ve Cumhuriyet Gazetesi’nde yer alan “AOÇ inşaattan kurtuldu” başlıklı habere atıfta bulunularak, ''Cumhuriyet Gazetesi tarafından yapılan haberde 'Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) Ankara Çukurambar'daki AOÇ arazisini açık artırma yoluyla satışa çıkardığı ihale dün yapıldı' denilmektedir. Habere konu araziler, TOKİ mülkiyetinde yer almamakta ve ihalenin de İdaremiz ile bir ilgisi bulunmamaktadır'' ifadelerine yer verildi.

Cumhuriyet Gazetesi kendisiyle çelişiyor

TOKİ tarafından yapılmayan ihalenin, “Arsa Kiralama İhalesi” olduğu ve  yazılanın aksine, “Arsa Satışı İhalesi” olmadığı yönündeki ifadelerin yapılan haberde de yer aldığını belirtilen açıklamada, gazetenin haberinde kendisiyle çeliştiği vurgulandı ve ''Buna rağmen, sorumlu yayıncılık ilkeleri göz ardı edilerek, hiçbir araştırma yapılmadan ve İdaremizden bilgi almaya gerek duyulmadan yapılan haber ve paylaşılan tweetler, TOKİ’nin kamuoyundaki olumlu algısını zedelemeyi amaçlayan, gerçeklerle uyuşmayan bilgilere dayalı, art niyetli yaklaşımlardır. Kamuoyunun, bu tür asılsız haberlere itibar etmemeleri, önemle duyurulur'' denildi.

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 10:27
  1. Ankara
  2. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)
  3. Cumhuriyet Gazetesi
  4. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
  5. TOKİ

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