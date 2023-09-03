O anlar saniye saniye kaydedildi! Kamyon sel sularında böyle sürüklendi

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde kuvvetli sağanak sele neden oldu. Kahveci köyünde sel sularının kamyonu sürüklediği anlar anbean kameraya yansırken panik anları ise görüntülere yansıdı.

Akşam saatlerinde şehirde etkili olan kuvvetli sağanak Bünyan ilçesinde sele neden oldu. İlçeye bağlı Kahveci köyünde sel suları kamyonu sürüklerken, vatandaşlar büyük panik yaşadı. Sel suları ekili arazileri de vururken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun da bölgeye giderek bilgi alırken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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