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Yaşam O anlar saniye saniye kaydedildi! Kamyon sel sularında böyle sürüklendi
Yaşam

O anlar saniye saniye kaydedildi! Kamyon sel sularında böyle sürüklendi

Yeniakit Publisher
2023-09-03 23:25:00 -

Kayseri'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bir kamyon sel sularına kapıldı. O anlar ise kameralara yansıdı.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde kuvvetli sağanak sele neden oldu. Kahveci köyünde sel sularının kamyonu sürüklediği anlar anbean kameraya yansırken panik anları ise görüntülere yansıdı. 

Akşam saatlerinde şehirde etkili olan kuvvetli sağanak Bünyan ilçesinde sele neden oldu. İlçeye bağlı Kahveci köyünde sel suları kamyonu sürüklerken, vatandaşlar büyük panik yaşadı. Sel suları ekili arazileri de vururken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun da bölgeye giderek bilgi alırken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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