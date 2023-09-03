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Yaşam O anlar kameralara yansıdı! Göktaşı geceyi gündüze çevirdi
Yaşam

O anlar kameralara yansıdı! Göktaşı geceyi gündüze çevirdi

Yeniakit Publisher
2023-09-03 17:56:00 -

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin birçok noktasından görülen göktaşının geceyi gündüze çevirdiği o anlar, Pülümür ilçesinde bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Tunceli, Elazığ, Malatya, Erzincan, Erzurum, Gaziantep başta olmak üzere bir çok kentte görülen göktaşının düşmesinin ardından gökyüzü bir anda aydınlandı. Tunceli genelinde de görülen göktaşının düşmesi sırasında gecenin bir anda gündüze döndüğü anlar, Pülümür ilçesine bağlı Uzunevler’de Celal Çelik isimli vatandaşın güvenlik kamerasına farklı açılardan yansıdı.

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