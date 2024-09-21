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Yerel O anlar kamerada! Trabzonda şiddetli yağış dereyi taşırdı
Yerel

O anlar kamerada! Trabzonda şiddetli yağış dereyi taşırdı

Yeniakit Publisher
2024-09-21 09:34:00 -

Trabzon’un 3 ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar dereyi taşırdı ve hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Saat 15.00 sırlarında başlayan şiddetli sağanak Trabzon’un Araklı, Arsin ve Sürmene ilçesinde etkisini gösterdi. Şiddetli yağışlardan kaynaklı yollar ve sokaklar göle döndü, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Arsin ilçesi Santa yolunda ise dere taştı. Derenin taşma anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla anbean görüntülendi.

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