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Gündem O alçaktan haber var! FETÖ'cü Hakan Şükür, Oğuzhan Uğur'un küstah davetine cevap verdi
Gündem

O alçaktan haber var! FETÖ'cü Hakan Şükür, Oğuzhan Uğur'un küstah davetine cevap verdi

Babala TV adlı Flaş TV çakması Youtube kanalında siyasileri konuk eden Oğuzhan Uğur, Twitter hesabı üzerinden 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası ABD’ye kaçan FETÖ’cü Hakan Şükür’e yayın davetinde bulunmuştu. Uğur'a FETÖ'cü Şükür'den cevap geldi.

Yeniakit Publisher
2022-10-17 11:31:00 -
O alçaktan haber var! FETÖ'cü Hakan Şükür, Oğuzhan Uğur'un küstah davetine cevap verdi

Babala TV adlı Flaş TV çakması Youtube kanalında siyasileri konuk eden Oğuzhan Uğur, Twitter hesabı üzerinden 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası ABD’ye kaçan FETÖ’cü Hakan Şükür’e yayın davetinde bulunmuştu.

“Onlar bize hiçbir zaman konuşma hakkı tanımadı. Ben onlara aynını yapmak istemiyorum" diye yazan Uğur, Şükür'ün hesabını etiketleyerek, "Bir zamanlar kral dediğim. Milli formada yazan adını öptüğüm beyefendi. Siz mesela katılır mıydınız?" ifadelerini kullanmıştı. Oğuzhan Uğur, paylaşımından dolayı büyük tepki alınca daha sonra tweet'ini silmişti.

Oğuzhan Uğur'un paylaşımını kaldırması sonrası sosyal medya hesabından yanıt veren FETÖ'cü Hakan Şükür, "2 defa yazdıklarını silmek zorunda kalındığı Ülkemde Oğuzhan Uğur ‘u anlamakla beraber, toplumun da bu durumdan bi şeyler anlamasını tabi ki isterim. Duygularımı bu kısa özette ve tamamını da linkte olduğunu hatırlatayım” diyerek hem kendisinin hem de FETÖ'nün propagandasını yaptığı bir mesaj paylaştı.

 

 

 

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Yorumlar

SOKAĞIN SESİ

AMERİKA'NIN KÖPEKLERİ. HİÇ "PİŞMAN OLDUK YANILMIŞIZ" diyenlere rastladınız mı? "HOCA diye peşine takıldık, PAPAZ çıktı" diyen var mı?

İbrahim

Sizde akit olarak fetö propagandısının reklamını yaptınız. Hakan Şükürün attığı linkide verseydiniz !!!
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