O alçaktan haber var! FETÖ'cü Hakan Şükür, Oğuzhan Uğur'un küstah davetine cevap verdi

Babala TV adlı Flaş TV çakması Youtube kanalında siyasileri konuk eden Oğuzhan Uğur, Twitter hesabı üzerinden 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası ABD’ye kaçan FETÖ’cü Hakan Şükür’e yayın davetinde bulunmuştu.

“Onlar bize hiçbir zaman konuşma hakkı tanımadı. Ben onlara aynını yapmak istemiyorum" diye yazan Uğur, Şükür'ün hesabını etiketleyerek, "Bir zamanlar kral dediğim. Milli formada yazan adını öptüğüm beyefendi. Siz mesela katılır mıydınız?" ifadelerini kullanmıştı. Oğuzhan Uğur, paylaşımından dolayı büyük tepki alınca daha sonra tweet'ini silmişti.

Oğuzhan Uğur'un paylaşımını kaldırması sonrası sosyal medya hesabından yanıt veren FETÖ'cü Hakan Şükür, "2 defa yazdıklarını silmek zorunda kalındığı Ülkemde Oğuzhan Uğur ‘u anlamakla beraber, toplumun da bu durumdan bi şeyler anlamasını tabi ki isterim. Duygularımı bu kısa özette ve tamamını da linkte olduğunu hatırlatayım” diyerek hem kendisinin hem de FETÖ'nün propagandasını yaptığı bir mesaj paylaştı.