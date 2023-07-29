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Gündem O alçaklık bardağı taşırdı! Hakan Fidan'dan flaş hamle! Apar topar harekete geçti
Gündem

O alçaklık bardağı taşırdı! Hakan Fidan'dan flaş hamle! Apar topar harekete geçti

Yeniakit Publisher
2023-07-29 16:52:00 - 2023-07-29 16:57:50
O alçaklık bardağı taşırdı! Hakan Fidan'dan flaş hamle! Apar topar harekete geçti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ile telefondan görüşerek Kur’an-ı Kerim'e yönelik devam eden saldırıları kınadığını yineledi. Fidan, Kuran'ı Kerim'e yönelik saldırıların önlenmesi için Danimarka hükümetinin derhal harekete geçmesini istedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ile telefondan görüşerek Kur’an-ı Kerim'e yönelik devam eden saldırıları kınadığını yineledi. Fidan, Kuran'ı Kerim'e yönelik saldırıların önlenmesi için Danimarka hükümetinin derhal harekete geçmesini istedi.

Bakan Fidan, Danimarkalı mevkidaşı Rasmussen ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Fidan’ın Danimarka’da kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı devam eden ve süreklilik kazanan alçak saldırıların kınadığı belirtildi.

Açıklamada, “Avrupa’daki İslam karşıtlığının alarm verici seviyeye ulaştığını, hatta bunun bir salgın haline gelmiş olduğunu vurgulayarak, ifade özgürlüğü adı altında söz konusu aşağılık eylemlere izin verilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtmiştir.

Bakan Fidan ayrıca, bu saldırıların önlenmesi için Danimarka hükümetinin derhal harekete geçmesini beklediğimizi de kaydetmiştir” ifadelerine yer verildi.
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