O ahlaksıza Hürriyet sahip çıktı

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Aydın Doğan’ın Demirören Holding’e sattığı Hürriyet Gazetesi, şaibeli isimlere desteğini sürdürüyor. İslam’a savaş açan, ateizm propagandası yapan, provokatif açıklamalarla sözde ezber bozmak gibi saplantıları olan Perihan Mağden’in yeni adresi Demirören Medya Holding oldu. FETÖ liderine yönelik,“Fethullah Gülen’i yasaklayamazsınız. Yasaklayamadınız zaten” ifadelerini kullanan Mağden’in Hürriyet’in Pazar ekinde yer alan yazısı manşetten verildi.

Yeniden hortladı

Azgın azınlığın savunucusu Perihan Mağden, yeniden hortladı. Münevver Karabulut’u vahşice katleden Cem Garipoğlu’na destek veren, ezan karşıtı FETÖ’cü Nokta dergisi yazarlarından Mağden, Demirören’in sahibi olduğu Hürriyet’te yazı yazmaya başladı. Hürriyet’in Pazar ekinde yer alan yazısı manşetten verilen Mağden, ilk yazısını şehitleri anma programına “şov” diyen şarkıcı Sıla’ya ayırarak, “Gel de Sıla’ya aşık olma!” başlığıyla kadınlar üzerinden erkek düşmanlığı yaptı.

İşte o skandallar...

Daha önce Radikal’de “Hoca, yurduna dönebilmeli” başlıklı yazıyı kaleme alan Mağden, ezan karşıtlığını ise “Sabah ezanı” yazısında kusmuştu: “Sabaha karşı diyeceğim; bir saatte, bu sabah saat dördü on beş yirmi geçe, evin ortasına ses bombası atılmış kıvamında bir ezan sesiyle mi neyle uyandım. Bu Arapça’da ne söylediğini anlamadığım (anlamak arzusunda da olmadığım) herhangi 1 TC İmamı’nın ezan okumasından ziyade, başka bir üsluba/dile özenen iddiacı bir dincinin çok tuhaf bir şekilde okuduğu belki de duanın; beni yalnızca çok çok rahatsız ettiğini, söyleyebilirim. Ama bu topraklarda artık dinsizler çoğalmalı.”