Nzonzi: Çok yazık oldu

Galatasaray'ın orta saha oyuncularından Steven Nzonzi, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



Steven Nzonzi, puan kaybı nedeniyle üzgün olduğunu belirterek "Söylenecek çok fazla bir şey yok. Buradan 1 puanla ayrılıyoruz. Çok yazık oldu." dedi.



Oyunun son bölümüyle ilgili de konuşan Steven Nzonzi "Son 15 dakika fırsatlar bulduk ama belki de konsantrasyon eksiliğinden değerlendiremedik. Bireysel hatalar da yaptık ve sonuç böyle oldu" açıklamasını yaptı.