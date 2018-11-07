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Nwakaeme kayıplarda!

Nwakaeme, tarihi maçın ardından kayıplara karıştı.

07 Kasım 2018 Çarşamba 14:01
Nwakaeme kayıplarda!

Ligde oynadığı 4 maçta 189 dakika sahada kalan Nijeryalı oyuncu, bordo-mavililerin 1-0 mağlup olduğu Aytemiz Alanyaspor maçında ilk on birde başlasa da teknik direktör Ünal Karaman tarafından 64. dakikada oyundan alınmıştı. Trabzonspor'un evinde oynadığı ve 2-1 mağlup olduğu Göztepe maçına ise sonradan girerek 17 dakika sahada kalan Nwakaeme, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan maç öncesi sakatlanarak kadrodan çıkartılmıştı. Kas yaralanması nedeniyle 10 gün takımdan ayrı kalan oyuncu yaklaşık 50 gündür bordo-mavili formaya hasret.

Spor Toto Süper Lig'de üst üste aldığı beraberliklerle sıkıntılı günler geçiren ve zirve yarışının uzağına düşen bordo-mavililer Evkur Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçı kazanarak moral bulmak istiyor. Antrenmanlardaki hırsı ve temposuyla teknik direktör Ünal Karaman'ın gözüne yeniden girmeyi hedefleyen Nijeryalı oyuncu, zor günler geçiren takımına futboluyla katkı vermek isterken, uzak kaldığı formasına ise yeniden kavuşmayı hedefliyor.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 14:01
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