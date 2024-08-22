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Teknoloji NVIDIA Thor çipli ilk elektrikli araç!
Teknoloji

NVIDIA Thor çipli ilk elektrikli araç!

Yeniakit Publisher
2024-08-22 01:10:00 -
NVIDIA Thor çipli ilk elektrikli araç!

Geely Otomobil Grubu tarafından tanıtılan ZEEKR SUV, NVIDIA Thor çipli ilk elektrikli araç olarak 2025'te yollarda olacak.

ZEEKR, 2025’in üçüncü çeyreğinde piyasaya sürmeyi planladığı amiral gemisi SUV modeliyle bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Geely Otomobil Grubu’ndan gelen açıklamaya göre, bu SUV’yi diğerlerinden ayıran çok özel bir detay var: NVIDIA Thor çipli ilk SUV olması. Peki bu ne anlama geliyor?

ZEEKR’in amiral gemisi, NVIDIA Thor çipli ilk elektrikli SUV 2025’te yollarda

NVIDIA’nın DRIVE Thor platformu, otomotiv endüstrisinde çok konuşulacak. Thor çipi, tam 2000 TFLOPS’luk devasa bir işlem gücüne sahip, bu da önceki nesillerin neredeyse katbekat üzerinde bir performans anlamına geliyor. Thor’un bu yüksek gücünün, aracı sadece bir taşıma aracı olmaktan çıkarıp, akıllı bir mobil yaşam alanına dönüştüreceği söyleniyor.

Yeni SUV, araç içi eğlence sistemlerinden otonom sürüş özelliklerine kadar her şeyi tek bir çip üzerinde birleştiriyor. ZEEKR, Thor’un esnek yapısı sayesinde, yeni SUV modelinde sürücü ve yolculara benzersiz bir deneyim sunacağını açıkladı. Eğlenceden güvenliğe kadar, her şey Thor’un güçlü yapay zekası ile kontrol edilecek.

ZEEKR’in CEO’su An Conghui’nin de belirttiği gibi, bu SUV modeli, otomotiv endüstrisinde örnek alınacak bir olacak. NVIDIA Thor, aracın sadece otonom sürüş yeteneklerini güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda AI (yapay zeka) tabanlı sistemlerle entegre çalışarak, aracı geleceğin mobil yaşam alanı haline getirecek.
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ZEEKR, NVIDIA Thor çipinin sunduğu bu üstün yeteneklerle, otonom sürüşü daha güvenilir ve erişilebilir hale getirmeyi hedefliyor. Üstelik, özelleştirilebilir yapısı sayesinde, farklı sürücü ihtiyaçlarına ve yolcu beklentilerine de cevap verecek.

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