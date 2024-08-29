NVIDIA, Kaç Para Kazandığını Açıkladı: Yapay Zekâ Sayesinde Para Basmaya Devam Ediyor

NVIDIA'nın yapay zekâ sayesindeki büyüme patlaması, 2024'ün ikinci çeyreğinde de kendini gösterdi. Kaç para kazandığını açıklayan şirket, yeni bir gelir rekoru duyurdu.

GPU sektörünün bir numaralı ismi olan NVIDIA, geçtiğimiz akşam düzenlediği bir etkinlikte 2024'ün ikinci çeyreğine ilişkin mali durum raporunu yayımladı. Yapay zekâ etkisi, NVIDIA'nın gelirlerine ve kârlılığına katkı sağlamaya devam ediyor.

NVIDIA CEO'su Jensen Huang, konuyla ilgili açıklamasında "Küresel veri merkezleri, hızlandırılmış bilgi işlem ve üretken yapay zekâ ile tüm bilgi işlem yığınını modernize etmek için tam gaz çalışırken rekor gelirlere ulaştık." ifadesine yer verdi. Peki rakamlar ne diyor?

NVIDIA'nın geliri, 30 milyar dolara ulaştı!

NVIDIA tarafından yapılan açıklamaya baktığımızda şirket gelirinin 30 milyar dolar olarak kayıtlara geçtiğini görüyoruz. Bu gelir, geçtiğimizin yılın aynı döneminden yüzde 122 daha fazla. Böylelikle NVIDIA, analistlerin beklentisi olan 28,7 milyar dolar gelir seviyesini aşmış oldu. Şirket, bu paranın 26,3 milyar dolarlık bölümünün veri merkezlerinden sağlandığını açıkladı. Yani oyun odaklı GPU'lar, artık NVIDIA için bir şey ifade etmiyor.

Gelirlerde yaşanan artış, NVIDIA'nın kârını da doğrudan etkiledi. Yapılan açıklamaya göre yılın ikinci çeyreğinde 16.6 milyar dolar net kâr elde edildi. Bu rakam, geçtiğimiz yılın aynı döneminden yüzde 168 fazlaydı. NVIDIA, yılın ilk çeyreğinde ise 14,88 milyar dolar kâr elde ettiğini açıklamıştı.