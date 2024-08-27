NVIDIA Blackwell’in detayları ortaya çıktı

NVIDIA, yapay zeka (AI) ve hızlandırılmış hesaplama alanında büyük bir adım atarak yeni nesil GPU mimarisi Blackwell‘in detaylarını ve gelecek ürün yol haritasını açıkladı. Hot Chips 2024 konferansında yapılan açıklamalarda, Blackwell’in AI ve hesaplama performansında yeni standartlar getireceği vurgulandı. Peki, nedir bu yeni standartlar?

NVIDIA Blackwell’in detayları ve gelecek planları açıklandı

NVIDIA’nın yeni mimarisi, Grace CPU, BlueField veri işleme birimi, ConnectX ağ kartları ve NVLink gibi bileşenlerden oluşan tam bir ekosistem sunuyor. Blackwell, özellikle yüksek bant genişliği ve enerji verimliliği ile dikkat çekiyor.

NVIDIA, iki GPU arasında 10 TB/s bant genişliği sunan yüksek bant genişlikli bir arayüz (NV-HBI) tanıttı. Ayrıca, yeni FP4 ve FP6 hesaplama hassasiyetleri, belirli durumlarda performansı artırmak için kullanılacak. En dikkat çekici özelliklerden biri de Blackwell’in 10 trilyon parametreli AI modellerini eğitme ve çalıştırma yeteneği.

NVIDIA’nın yeni NVLink switch çipleri, yüksek hacimli veri transferlerini düşük güç tüketimi ile gerçekleştirirken, GB200 NVL72 gibi sistemler trilyonlarca parametreli modelleri gerçek zamanlı olarak çalıştırma kapasitesine sahip.

NVIDIA CEO’su Jensen Huang, Blackwell’in sadece bir çip değil, aynı zamanda tüm bir platform olduğunu belirterek, bu teknolojinin AI uygulamalarını yeniden şekillendireceğini ifade etti. NVIDIA’nın Blackwell çipleri, önümüzdeki yıllarda AI teknolojilerinde büyük bir sıçrama yapacak gibi görünüyor.

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Ancak, üretim sürecinde yaşanan bazı aksaklıklar nedeniyle çiplerin piyasaya sürülmesi 2025 yılına kadar ertelenmiş olabilir. Bu durum, NVIDIA’nın büyük müşterileri olan Meta, Google ve Microsoft gibi firmaları etkileyebilir, ancak analistler bu gecikmenin şirketin gelirlerine büyük bir olumsuz etkisi olmayacağı görüşünde.

NVIDIA’nın AI pazarındaki liderliğini sürdürebilmesi için Blackwell gibi güçlü yenilikler büyük önem taşıyor. Ancak, AI sektöründeki rakipleri de bu alanda rekabet etmek için harekete geçmiş durumda. Sonuç olarak, önümüzdeki birkaç yıl içinde AI teknolojilerinde büyük bir yarışın yaşanacağını söylemek mümkün.