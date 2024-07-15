  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Altın ve gümüşte balon başlıyor iddiası! Çılgın fiyat tahmini

Çanakkale Köprüsü’nü de yapan CHP’li vekilin şirketiydi! Alman devi BMW'ye TOGG referansı

Siyonist bakandan alçak çağrı: Orayı ilhak edelim

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Milletimiz zincirleri kırmıştır

Boğazdaki dev arazi Suudilerden Türk isme geçti! Çivi çaktırılmayan yerde şimdi davar mı otlatılacak?

Şiddetli yağış! İki il arası yol kapandı

Finansörünün bir yahudi olduğunu kendisi itiraf etti!

Akaryakıt fiyatları füze gibi fırlayabilir! Tarih verdiler, araç sahiplerinin uykusu kaçacak

94'ünün mülkiyeti Hazine'ye geçti! FETÖ'cülerin şirketleri üzerinden 27 bin kişilik istihdam

CHP'nin elinde olan o ilimizde arsa ve tarlalar yabancılara satılıyor! Kapış kapış almaya başladılar
Gündem Nuseyrat Mülteci kampına bir saldırı daha! Şehit ve yaralılar var
Gündem

Nuseyrat Mülteci kampına bir saldırı daha! Şehit ve yaralılar var

Yeniakit Publisher
2024-07-15 23:33:00 - 2024-07-15 23:46:31

Önceki gün Nusyerat Mülteci Kampı'na saldıran İsrail yine aynı kamp yerinde masum sivilleri vurdu.

İsrail'in Nuseyrat'taki kampta okula yönelik saldırısında 22 sivil şehit olmuştu.

Katiller bugün de Nuseyrat'ta sivillerin sığındığı çadırkenti vurdu.

Şehit ve yaralılar var!

Siyonistlerin saldırısında ilk bilgilere göre 6 Filistinli şehit oldu.

Bölgeden çok sayıda yaralının olduğu bilgisi geldi.

Katil İsrail'in Gazze'de El-Mevasi bölgesine saldırısında şehit sayısı 90'a çıktı
Katil İsrail'in Gazze'de El-Mevasi bölgesine saldırısında şehit sayısı 90'a çıktı

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Katil İsrail'in Gazze'de El-Mevasi bölgesine saldırısında şehit sayısı 90'a çıktı

Dünya tarihinin en korkunç soykırımı! Gazze'de şehit sayısı 40 bine yaklaştı
Dünya tarihinin en korkunç soykırımı! Gazze'de şehit sayısı 40 bine yaklaştı

Gündem

Dünya tarihinin en korkunç soykırımı! Gazze'de şehit sayısı 40 bine yaklaştı

Netenyahu'dan Gazze açıklaması! Alçakça hedefini açıkladı
Netenyahu'dan Gazze açıklaması! Alçakça hedefini açıkladı

Dünya

Netenyahu'dan Gazze açıklaması! Alçakça hedefini açıkladı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23