Nuseyrat Mülteci kampına bir saldırı daha! Şehit ve yaralılar var
Önceki gün Nusyerat Mülteci Kampı'na saldıran İsrail yine aynı kamp yerinde masum sivilleri vurdu.
İsrail'in Nuseyrat'taki kampta okula yönelik saldırısında 22 sivil şehit olmuştu.
Katiller bugün de Nuseyrat'ta sivillerin sığındığı çadırkenti vurdu.
Şehit ve yaralılar var!
Siyonistlerin saldırısında ilk bilgilere göre 6 Filistinli şehit oldu.
Bölgeden çok sayıda yaralının olduğu bilgisi geldi.
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