Nusaybin'de hain saldırı!
Mardin'in Nusaybin ilçesinde hastane önünde nöbet tutan bekçilere PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendi.05 Ekim 2019 Cumartesi 20:04
Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerce nöbet tutan bekçilere silahla ateş açıldı. Alınan bilgiye göre, PKK'lı teröristler, Nusaybin Devlet Hastanesi önünde nöbet tutan bekçilere silahlı saldırı düzenledi.
Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesi üzerine teröristler olay yerinden kaçtı. Teröristlerin yakalanması için operasyon başlatılırken saldırganlara ait tabanca ele geçirildi.
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