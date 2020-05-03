Nusaybin’de görev yapan sağlık çalışanı annenin oğluna doğum günü sürprizi

Mardin’in Nusaybin ilçesinde Devlet Hastanesinde hemşire olarak görev yapan annenin İstanbul’da yaşayan oğluna Çekmeköy Belediyesi ekipleri doğum günü sürprizi yaptı.

Çekmeköy Belediyesi ekipleri, Nusaybin Devlet Hastanesinde hemşire olarak görev yapan Emre Kabadayı’nın 10 yaşındaki oğlu Doruk için sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Nusaybin’den Çekmeköy Belediyesini arayarak oğlu Doruk’un doğum günü olduğunu belirten annenin isteğine Çekmeköy Belediye ekipleri duyarsız kalmadı. Belediye ekipleri, doğum günü pastası ve hediyesi alarak ailenin Alemdağ’da Emlak Konutları’nda bulunan evine gitti. Kapıyı açtığında doğum günü pastasını gören Doruk şaşkınlığını gizleyemedi. Anne Emre Kabadayı da telefonla görüntülü konuştuğu oğlunun doğum gününü kutladı. Korona virüsünden dolayı yaklaşık 3,5 aydır oğlu ile görüşemeyen annenin görüntülü konuşmasında duygusal anlar yaşandı.

Doğum günü sürprizinden dolayı belediye ekiplerine teşekkür eden Doruk Kabadayı, “Ben çok heyecanlandım, şok oldum. Normal diğer günler gibi sıradan bir doğum günü geçiririm sanıyordum. Kısmetmiş, çok mutlu oldum. Hala şokun etkisindeyim” diye konuştu.