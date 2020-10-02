Nurullayeva: Türkiye hep yanımızda oldu

Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili Gönül Nurullayeva, Azerbaycan-Ermenistan hattında yaşanan çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın haklı davasını desteklediğini belirten Nurullayeva, 30 yıla yakın bir süredir Ermeni işgali altında bulunan Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan milli meselesi olduğunu söyledi.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül tarihinde tüm cephe hattı boyunca başlattığı karşı taarruzun işgalci Ermenistan'ın savaş faaliyetlerini önleme ve sivil halkın güvenliğini sağlama amacıyla yapıldığını aktaran Nurullayeva, Dağlık Karabağ sorununun çözümünün Azerbaycan için tarihi bir görev olduğunun altını çizdi.

"Türkiye hep yanımızda oldu"

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin bu tarihi görevi onurla yerine getirdiğini belirten Nurullayeva, Azerbaycan'ın uluslararası hukuk temelinde toprak bütünlüğünü ve egemenliğini yeniden tesis edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ermenistan, işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çıkmasıyla bölge yeniden barış ve güvenliğe kavuşacak. AGİT Minsk Grubu eşbaşkanları Dağlık Karabağ sorununu 30 yıldır çözemiyor ve çözmemek için ellerinden geleni yapıyor" şeklindeki sözlerini hatırlatan Nurullayeva, "Azerbaycan'ın bu haklı davasında kardeş Türkiye'nin desteği gurur vericidir." dedi.

Erdoğan'ın haklı olarak Minsk üçlüsünün eksikliğini yinelediğini söyleyen Nurullayeva, Ermenistan'a herhangi bir baskı yapılmaması nedeniyle çatışma bölgesinde durumun daha da gerginleştiğini aktardı.

Nurullayeva, AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlarının Ermenistan'ın provokasyonlarını görmezden gelmesinin askeri operasyonları gerekli kıldığını ifade etti.

Yaşanan gerilimden Erivan yönetiminin sorumlu olduğunu kaydeden Nurullayeva, Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarından geri çekilmesi gerektiğini dile getirdi.