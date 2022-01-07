Nursultan Nazarbayev kimdir? Kazakistan'ın ilk cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev öldü mü?

Kazakistan'da akaryakıta gelen zamların tetiklediği protesto dalgası pazar gününden beri devam ediyor. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, akaryakıta yapılan zammın ardından başlayan ve şiddet olaylarına dönüşen protestolara ilişkin gerçekleştirdiği halka sesleniş konuşmasında, “Uyarı yapılmadan ateş açma emri verdim” dedi. Uyarı yapmadan ateş açma emri verdiğini söyleyen Tokayev, “Almatı'ya 20 bin terörist saldırdı” dedi. “Teröristlere” karşı operasyonu sonuna kadar yürüteceklerini ifade eden Tokayev, teslim olmayan teröristlerin ise vurulacağını vurguladı. Kazakistan’da seçilmiş iktidarı devirmek isteyen göstericiler ülkeyi tam bir kaosa süreklerken, ülkenin ilk cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in kim olduğunu da sorguluyor. Peki Nursultan Nazarbayev kimdir? Nursultan Nazarbayev kaç yaşında? Nursultan Nazarbayev hangi görevlerde bulundu? İşte Nursultan Nazarbayev hayatı, biyografisi.

Nursultan Nazarbayev kimdir?

Kazakistan Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı olan Nursultan Abişulı Nazarbayev, 6 Temmuz 1940 tarihinde Kazakistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin başkenti Almatı yakınlarındaki kırsal bir kasaba olan Çemolgan'da doğdu. II. Dünya Savaşı sonunda aile Çemolgan'a döndü ve Nazarbayev Rusça öğrenmeye başladı. Okuldaki başarıları nedeniyle Kaskelen'deki yatılı bir okula gönderildi.

Okuldan ayrıldıktan sonra Nazarbayev, Temirtau'daki Karağandı Çelik Fabrikası'nda devlet tarafından finanse edilen bir yıllık burs aldı. Yirmi yaşına geldiğinde, yüksek fırında "inanılmaz derecede ağır ve tehlikeli işler" yaparak nispeten iyi bir ücret kazanıyordu. Nazarbayev Sovyetler Birliği Komünist Partisi'ne 1962'de katıldı ve Genç Komünist Ligi'nin (Komsomol) önde gelen bir üyesi oldu.

1972 yılında Karaganda Metalurji Kombinat Komünist Parti Komitesi sekreterliğine atandı ve dört yıl sonra Karaganda Bölgesel Parti Komitesi İkinci Sekreteri oldu. 1989 yılında Kazakistan Komünist Partisi Birinci Sekreteri seçildi ve Sovyetler Birliği'nin dağılması sonrası bağımsızlığını ilan eden Kazakistan'ın ilk cumhurbaşkanı oldu. Ayrıca "Ulusun Lideri" (Elbaşı) unvanına sahiptir.

24 Aralık 1990'da başladığı cumhurbaşkanlığı görevinden 19 Mart 2019'da istifa etti. Günümüzde Türk Devletleri Teşkilatı ömür boyu onursal başkanıdır. 2010'da Dünya Türkleri Asamblesi Genel Başkanı Ermentay Sultanmurat'ın yaptığı açıklama ile DTA tarafından Nursultan Nazarbayev Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi.

Bürokrat olarak Nazarbayev, yasal meseleleri, lojistik sorunları ve endüstriyel anlaşmazlıkları ele alıp bireysel sorunları çözmek için işçilerle görüştü. Daha sonra "sermaye yatırımının merkezi tahsisi ve fonların dağıtımı" altyapısının zayıf olduğu, işçilerin moralsizleştirildiği, çok çalıştıkları ve merkezi olarak belirlenen hedeflerin gerçekçi olmadığı anlamına geldiğini yazdı; demir-çelik tesisinin sorunlarını bir bütün olarak Sovyetler Birliği için bir mikro kozmos olarak gördü.