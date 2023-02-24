Nurofen kullananlar aman dikkat! Endişe verici açıklama geldi

Yaygın olarak kullanılan Benylin, Nurofen ve Day Nurse gibi grip ve soğuk algınlığı ilaçları, nadir görülen bir dizi beyin rahatsızlığıyla ilişkili olabileceği şüphesiyle inceleme altına alındı. İnceleme sonucu bu ilaçlar yasaklanabilir.

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), mevcut delilleri gözden geçirdiklerini ve inceleme neticesinde psödoefedrin ilaçlarla ilgili kuralların değişmesi gerekip gerekmediğine karar verileceğini belirtti.

İlaçlar, burun tıkanıklığına neden olan sinüslerdeki şişmiş kan damarlarını daraltarak etki gösteriyor, ancak beyni etkileyebilen iki rahatsızlıkla bağlantılı olabileceğinden endişe ediliyor.

Öte yandan Avrupa İlaç Ajansı'ndaki (EMA) sağlık uzmanları da birkaç hafta önce ilaçlarla ilgili kendi incelemesini başlattı.

EMA'nın açıklamasında 'beyindeki kan damarlarını etkileyen posterior reversible ensefalopati sendromu (PRES) ve reversible serebral vazokonstriksiyon sendromu (RCVS) riskine ilişkin endişelerin ardından alındığı' kaydedildi.

Söz konusu hastalıklar beyne giden kan akışının azalmasına yol açarak ölüme neden olabilir.

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti'ne (NHS) göre PRES'in baş ağrısı, görme bozuklukları, zihinsel değişiklikler, nöbetler ve hatta beyinde şişme gibi bir dizi semptomu bulunuyor.