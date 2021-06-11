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Gündem Nuri Ergin kimdir? Nuriş Kardeşler, Ergin Kardeşler kimdir? Nuri Ergin gözaltına mı alındı?
Gündem

Nuri Ergin kimdir? Nuriş Kardeşler, Ergin Kardeşler kimdir? Nuri Ergin gözaltına mı alındı?

Türkiye, hem terör örgütleri PKK, FETÖ, DHKP-C ile yurt içinde ve yurt dışında mücadele ederken hem de organize suç örgütlerine yönelik geniş kapsamlı operasyon düzenliyor. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker ve adamlarına yönelik gerçekletirilen operasyon sonrası şimdi de kamuoyunda 'Nuriş Kardeşler' ya da 'Ergin Kardeşler' olarak bilinen, organize suç örgütlerine de operasyon düzenlendi. Peki Nuri Ergin gözaltına mı alındı? Nuri Ergin kimdir? Nuriş Kardeşler, Ergin Kardeşler kimdir?

Yeniakit Publisher
2021-06-11 08:13:00 - 2021-06-11 08:14:07
Nuri Ergin kimdir? Nuriş Kardeşler, Ergin Kardeşler kimdir? Nuri Ergin gözaltına mı alındı?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamuoyunda 'Nuriş Kardeşler' ya da 'Ergin Kardeşler' olarak bilinen, liderliğini cezaevinde bulunan Nuri Ergin'in yaptığı suç örgütüne İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenledi. Nuri Ergin'in de aralarında bulunduğu 27 kişi hakkında yakalama kararının çıkarılmasının ardından daha önce yapılan teknik ve fiziki takip ile belirlenen 53 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Nuri Ergin kimdir?

Nuri Ergin 1964 yılında İstanbul Fatih Karagümrük’te doğdu. Nuri Ergin aslen nerelidir? Nuri Ergin’in babası Nurettin Ergin Erzurumludur. Nurettin Ergin Erzurum’dan gelerek İstanbul’a yerleşmiştir. Nurettin Ergin Sevil Üşenmez ile evlenir ve bu evlilikten Nejat Ergin, Nuri Ergin, Zeynel Erdin, Vedat Ergin ve Soner Ergin adında çocukları olur. Nurettin Ergin, Karagübrük’te kumarhane işletmiştir. 1976 yılında Nuri Ergin 12 yaşındayken, dayısı bası Nurettin Ergin’i öldürür. Nuri Ergin 1982 yılında Alev Ergin ile evlenir. 

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