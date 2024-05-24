Nuri Bilge Ceylan'ın ölmüş annesine küfrettiler, Demirkubuz pişkince güldü!
Yönetmen Zeki Demirkubuz, önceki akşam Trabzonspor'u 3-2 yenen Beşiktaş'ın kutlamalarına katıldı. Kutlamada Demirkubuz'u gören karaktersiz çarşı grubu, Nuri Bilge Ceylan'ın vefat eden annesine küfretti.
Yönetmen Zeki Demirkubuz, önceki akşam Trabzonspor'u 3-2 yenen Beşiktaş'ın kutlamalarına katıldı. Kutlamada Demirkubuz'u gören karaktersiz çarşı grubu, Nuri Bilge Ceylan'ın vefat eden annesine küfretti.
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda mücadele etti. Maçtan 3-2 galip ayrılan Beşiktaş, kupayı müzesine götürdü.
Yönetmen Zeki Demirkubuz da kutlamalara katıldı. Bunu gören siyah-beyazlı karaktersiz taraftarlar, Nuri Bilge Ceylan'a küfretti.
Pişkin pişkin güldü: "YAPMAYIN OĞLUM YA"
Eski dostu Nuri Bilge Ceylan'la sosyal medya üzerinden polemik yaşayan Zeki Demirkubuz'u gören taraftar, Nuri Bilge Ceylan aleyhinde küfürlü tezahürat yaptı.
Olanlar karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Zeki Demirkubuz da "Yapmayın oğlum ya" diyerek güldü.
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Zeki Demirkubuz'un o hali sosyal medyada gündem oldu.