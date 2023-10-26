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Dünya Nuri Bilge Ceylan hala sesiz! İngiliz Yönetmen Loach, 'Herkes İsrail'i boykot etmeli' dedi
Dünya

Nuri Bilge Ceylan hala sesiz! İngiliz Yönetmen Loach, 'Herkes İsrail'i boykot etmeli' dedi

Yeniakit Publisher
2023-10-26 14:06:00 -
Nuri Bilge Ceylan hala sesiz! İngiliz Yönetmen Loach, 'Herkes İsrail'i boykot etmeli' dedi

İngiliz yönetmen Ken Loach, çektiği ‘’Ben, Daniael Blake’’ filmi, yapım şirketi tarafından kendisinden habersiz işgal rejiminde gösterime sokulunca, filmin gelirini işgal rejimini boykot hareketine bağışlamıştı. Siyonistlerin tekelindeki sinema endüstrisini ürkütmekten korkan Türk Yönetmen Nuri Bilge Ceylan tüm katliamlara sessiz...

İngiliz yönetmen Ken Loach, çektiği ‘’Ben, Daniael Blake’’ filmi, yapım şirketi tarafından kendisinden habersiz işgal rejiminde gösterime sokulunca, filmin gelirini işgal rejimini boykot hareketine bağışlamıştı. Siyonistlerin tekelindeki sinema endüstrisini ürkütmekten korkan Türk Yönetmen Nuri Bilge Ceylan tüm katliamlara sessiz...

2017 yılında yaptığı ve Moviementa Productions kanalında yayınlanan konuşmasındaki sözleri, “İsrail neden boykot edilmeli” sorusunun cevabı niteliğinde:

”İsrail Devleti tarafından desteklenen insanlarla çalışmam. Eğer bir kurum, kuruluş ya da etkinlik İsrail Devleti tarafından destekleniyorsa hiçbir ilgimiz olmamalı. Boykot etmezsek hayal edebileceğimiz en baskıcı rejimlerden birini desteklemiş olursunuz.”

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Bizim Tüm Muhalifler sus pus sessiz Beyler İsrail sadece Müslümanları öldürmez, Ateistleri, Şamanistleri, Deistleri, Şiileri, Alevileri, Agnostikleri, Septikleri de öldürür seçim yapmaz Müslüman Ülkedeki insanların tamamını tepeler gerçeği görün.
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