Nuri Başkapan kimdir? Nuri Başkapan İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ağaç ve Peyzaj, Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği A.Ş.’de pazarlama Satış Müdürlüğüne bağlı Satış şefliğinde çalışan Nuri Başkapan’ın işten çıkarılması sonrası solak medya kıyameti koparıp algı operasyonu yapmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ağaç ve Peyzaj, Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği A.Ş.’de pazarlama Satış Müdürlüğüne bağlı Satış şefliğinde çalışan Nuri Başkapan’ın işten çıkarılması sonrası solak medya kıyameti koparıp algı operasyonu yapmıştı. CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun bağış hesabına para yatıran İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı Nuri Başkapan rakıcı çıktı. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul seçimlerine ilişkin verdiği 'yenileme' kararı sonrası CHP adayının başlattığı destek kampanyasına para yatıran Nuri Başkapan, bundan dolayı işten çıkarıldığını ve mağdur edildiğini savundu. Ekrem İmamoğlu'na para yatıran İBB çalışanı rakıcı çıktı

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