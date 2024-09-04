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Medya Nuri Alço'dan Ahu Tuğba açıklaması
Medya

Nuri Alço'dan Ahu Tuğba açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-09-04 22:58:00 -
Nuri Alço'dan Ahu Tuğba açıklaması

69 yaşındaki Ahu Tuğba, geçtiğimiz pazar sabahı Miami'deki evinde ölmüştü. Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin ile irtibat halinde olduğunu vurgulayan Nuri Alço, cenaze programı hakkında açıklama yaptı.

Bir süredir Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) ile mücadele eden Ahu Tuğba, 1 Eylül'de ABD'nin Miami şehrinde öldü

Henüz netlik kazanmayan cenaze programı hakkında Nuri Alço'dan açıklama geldi.

Alço "Ahu'muzu buraya getirelim, son görevimizi yapalım. Sadece buna odaklanmış durumdayım. Bunun için de elimden ne geliyorsa yapmaya çalışıyorum. Ahu'nun Türkiye'ye getirilmesi işlemlerinin Amerika prosedürleri gereği bir haftayı bulacağını tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.

"İLK ADIMLARINI BEN ATTIRDIM"

Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'in kendini aradığını da belirten Nuri Alço, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Anjelik'ten Nuri Alço'ya sert sözler" haberine tepki gösterdi.

Alço şunları kaydetti:

Sevgili kızım Anjelik ile sürekli irtibat halindeyiz. Bugün hakkımızda çıkan 'Anjelik'ten Nuri Alço'ya sert sözler, prim kasıyor' tarzında yazılan haberleri okudum ve ciddi anlamda üzüldüm. Bunun üzerine Anjelik beni aradı 'Abi böyle haberler çıkmış. Ben böyle bir şey demedim. Bilgin olsun' dedi. Anjelik benim elimde doğdu sayılır. İlk adımlarını ben attırdım. Onlar benim ailem. Üzüntümün tarifi yok.

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