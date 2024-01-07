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Gündem Nureddin Nebati sessizliğini bozdu: Allah belanızı versin
Gündem

Nureddin Nebati sessizliğini bozdu: Allah belanızı versin

Yeniakit Publisher
2024-01-07 00:01:00 -
Nureddin Nebati sessizliğini bozdu: Allah belanızı versin

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medyada kendisiyle ilgili yapılan paylaşıma tepki gösterdi.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin İstanbul Esenler Belediyesi bünyesinde 2012 yılında kurulan Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi’nin, bilim kurulu üyesi olması bazı kesimleri rahatsız etti.

Nureddin Nebati, konuyla ilgili olarak sosyal medya platformu X’ten bir açıklama yaptı. 

Nebati şunları yazdı:

“Allah cc belanızı versin. Yalanlarınızda boğulun. Kimden ne zaman nerede ücret almışım? Ben bir bilim adamıyım. 2012 yılından beri harika işler yapan şehircilik ve kentleşme politikalarına akademik katkılar sunan bilim kurulunda bulunmam sizi niye rahatsız ediyor. Üstelik bu çalışmaları herhangi bir ücretle değil tersine aklımızın zekatı diye tamamen ücretsiz yapmış biriyim. Ahlaksızlığın da bir sınırı yok mu?”


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